Ученые КубГТУ создали установку для очистки песка от мазута

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21.10.2026, 7:18, Разное
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Учёные Армавирского механико-технологического института — филиала Кубанского государственного технологического университета — разработали и испытали экспериментальную мобильную установку для очистки песка от нефтепродуктов. В стендовых испытаниях на песке анапского пляжа их содержание удалось снизить в среднем с 25 до 0,19 грамма на килограмм при обработке 0,4 тонны песка в час. Это соответствует снижению примерно на 99,2%.

Разработка предназначена для исследований способов восстановления территорий после разливов нефти и нефтепродуктов. Для испытаний использовали песок с пляжа Анапская Пересыпь, загрязнённый мазутом после аварии танкеров в декабре 2024 года, и нефтезагрязнённый грунт из Хадыженска.

Очистка проходит поэтапно. Сначала вибрирующее сито отделяет крупные включения. Затем песок перемешивается с нагретой водой, которая смывает нефтепродукты с его частиц. Загрязнения отделяются от воды в отстойнике, после чего вода возвращается в цикл. По данным разработчиков, особенность предложенного способа — сочетание заданных режимов вибрационного просеивания и перемешивания с непрерывной дозированной подачей песка и воды и её повторным использованием. На способ подана заявка на патент Российской Федерации № 2026121616 от 10 июля 2026 года.

При испытаниях воду нагревали до 60–65 °C. Содержание нефтепродуктов определяли весовым методом по методике ПНД Ф 16.1.41-04. При производительности одна тонна в час в анапском песке оставалось 0,52 грамма нефтепродуктов на килограмм, а при 2,5 тонны в час — 1,50 грамма. Результат зависел и от состава материала: в грунте из Хадыженска исходное содержание нефти составляло около 200 граммов на килограмм, после обработки — от 3 до 12 граммов при разных режимах подачи. Возможность возврата очищенного песка на местность требует отдельной оценки.

Команда также проверила конструкции струйных аппаратов для сбора нефтепродуктов с поверхности воды. Для очистки поверхности воды исследователи испытали струйные нефтесборщики: поток сжатого воздуха в них создаёт всасывание и увлекает загрязнённую жидкость. Нефтяную плёнку в опытах моделировали машинным маслом. У аппарата с соплом диаметром 4 миллиметра при погружении входного патрубка на 5 миллиметров и давлении 350 килопаскалей зафиксировали отбор масла и производительность 160 литров жидкости в час. Это объём отбираемой жидкости, а не чистого нефтепродукта. В испытанном донном режиме всасывание не возникло; для продолжения исследований рекомендовано подавать в аппарат воду вместо воздуха.

Работой руководит Ирина Альбертовна Пахлян, кандидат технических наук, доцент кафедры машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов АМТИ.

Результаты опубликованы в журнале «Нефтяное хозяйство» и получили оформление в качестве объектов интеллектуальной собственности.

Исследование поддержано грантом Кубанского научного фонда. Полученные данные станут основой практических рекомендаций; для поверхностного нефтесборщика рекомендованы испытания на природном водоёме.

Фото: АМТИ

Источник: Минобрнауки России


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