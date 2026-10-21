Nothing выпустила очаровательные колонки в виде молочных коробочек

Бренд Nothing, известный вниманием к необычному дизайну, выпустил акустическую колонку CMF Speaker S, которая в своем корпусе формата 130 мм выглядит по-настоящему мило. Простой индустриальный дизайн удачно дополнен физическим регулятором для управления воспроизведением, переключения треков и громкости. Особенно примечательно то, что у модели S и более крупной M съемные передние панели: их можно менять на другие цвета, а заодно и менять регуляторы.

Speaker S обещает 18 часов работы фирменного 45-мм драйвера мощностью 10 Вт. Кроме того, у нее два пассивных излучателя для глубоких басов. S умеет объединяться со второй колонкой для широкой стереосцены и поддерживает Auracast, позволяя синхронно транслировать один аудиопоток сразу на несколько колонок. Есть и поддержка двух подключений — например, к смартфону и ноутбуку одновременно.

Сопряжение с приложением дает доступ к настройкам эквалайзера, а благодаря Bluetooth 6 колонка работает на расстоянии до 100 м от источника. Десяти минут зарядки хватит на час воспроизведения. Для звука без задержек в фильмах или играх устройство подключается к компьютеру через USB-C.

У Speaker M корпус повыше, а сверху есть выемка, выполняющая роль ручки для модели весом 602 г. Мощности здесь побольше: 70-мм вуфер вместе с 16-мм твитером выдают 35 Вт. В остальном обе модели идентичны по функциям. Доступны белый, темно-серый, бирюзовый и оранжевый варианты с регуляторами контрастного цвета. Speaker S стоит $59, а M — $109.Источник — CMF

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro