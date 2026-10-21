 

Nothing выпустила очаровательные колонки в виде молочных коробочек

21.10.2026, 8:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Бренд Nothing, известный вниманием к необычному дизайну, выпустил акустическую колонку CMF Speaker S, которая в своем корпусе формата 130 мм выглядит по-настоящему мило. Простой индустриальный дизайн удачно дополнен физическим регулятором для управления воспроизведением, переключения треков и громкости. Особенно примечательно то, что у модели S и более крупной M съемные передние панели: их можно менять на другие цвета, а заодно и менять регуляторы.

Speaker S обещает 18 часов работы фирменного 45-мм драйвера мощностью 10 Вт. Кроме того, у нее два пассивных излучателя для глубоких басов. S умеет объединяться со второй колонкой для широкой стереосцены и поддерживает Auracast, позволяя синхронно транслировать один аудиопоток сразу на несколько колонок. Есть и поддержка двух подключений — например, к смартфону и ноутбуку одновременно.

Сопряжение с приложением дает доступ к настройкам эквалайзера, а благодаря Bluetooth 6 колонка работает на расстоянии до 100 м от источника. Десяти минут зарядки хватит на час воспроизведения. Для звука без задержек в фильмах или играх устройство подключается к компьютеру через USB-C.

У Speaker M корпус повыше, а сверху есть выемка, выполняющая роль ручки для модели весом 602 г. Мощности здесь побольше: 70-мм вуфер вместе с 16-мм твитером выдают 35 Вт. В остальном обе модели идентичны по функциям. Доступны белый, темно-серый, бирюзовый и оранжевый варианты с регуляторами контрастного цвета. Speaker S стоит $59, а M — $109.Источник &#8212 CMF


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

21.10 / Виткофф прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с Путиным — ожидаются новые предложения по Украине

21.10 / Памятник Солженицыну во Владивостоке украли во время транспортировки

21.10 / Ультраобработанная еда связана с повреждением сосудов мозга — задолго до появления симптомов

21.10 / В возрасте 42 лет умерла внучка Роберта Кеннеди

21.10 / ВСУ — ночью перехвачены 150 беспилотников. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 373 БПЛА

21.10 / Ученые КубГТУ создали установку для очистки песка от мазута

21.10 / Ночные удары по Украине — погибшие под Харьковом, пожары в Киеве и Кременчуге

21.10 / Polymarket удалила ставки на исход дела об изнасиловании студентки Корнеллского университета

21.10 / Глава Пентагона подтвердил тайный визит в Израиль и встречу с Нетаниягу

21.10 / Почему вымерли мамонты: мифы и реальность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике