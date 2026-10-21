В возрасте 42 лет умерла внучка Роберта Кеннеди

В США в возрасте 42 лет умерла Кайл Фрэнсис Кеннеди, внучка сенатора Роберта Кеннеди, убитого в 1968 году, и племянница нынешнего министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего. Как пишет Associated Press, она скончалась 21 сентября в своем доме в городе Вествуд, штат Массачусетс, однако известно об этом стало только 20 октября. Причина смерти пока не установлена.

Кайл Кеннеди родилась 6 июля 1984 года в Вашингтоне. Она была дочерью Майкла Кеннеди, погибшего в 1997 году в результате несчастного случая во время катания на лыжах. Окончила Джорджтаунский университет, получила магистерские степени в Университете Пейс и Гарвардском университете.

Свою профессиональную деятельность Кеннеди посвятила образованию. Она преподавала в государственных школах Нью-Йорка, участвовала в программах реформирования школьного образования и сотрудничала с технологическими компаниями, занимавшимися разработкой учебных программ.

В 2020 году Кеннеди получила тяжелую травму позвоночника, приведшую к длительному параличу. Впоследствии она активно выступала в защиту прав людей с инвалидностью, в том числе участвовала в слушаниях законодательного собрания Массачусетса, посвященных дискриминации людей с ограниченными возможностями при оказании медицинской помощи.

У Кайл Кеннеди остались двое сыновей, 12-летний Конор и 10-летний Деклан. Церемония прощания прошла в частном порядке.

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