 

В возрасте 42 лет умерла внучка Роберта Кеннеди

21.10.2026, 8:45, Разное
  Поддержать в Patreon

В США в возрасте 42 лет умерла Кайл Фрэнсис Кеннеди, внучка сенатора Роберта Кеннеди, убитого в 1968 году, и племянница нынешнего министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего. Как пишет Associated Press, она скончалась 21 сентября в своем доме в городе Вествуд, штат Массачусетс, однако известно об этом стало только 20 октября. Причина смерти пока не установлена.

Кайл Кеннеди родилась 6 июля 1984 года в Вашингтоне. Она была дочерью Майкла Кеннеди, погибшего в 1997 году в результате несчастного случая во время катания на лыжах. Окончила Джорджтаунский университет, получила магистерские степени в Университете Пейс и Гарвардском университете.

Свою профессиональную деятельность Кеннеди посвятила образованию. Она преподавала в государственных школах Нью-Йорка, участвовала в программах реформирования школьного образования и сотрудничала с технологическими компаниями, занимавшимися разработкой учебных программ.

В 2020 году Кеннеди получила тяжелую травму позвоночника, приведшую к длительному параличу. Впоследствии она активно выступала в защиту прав людей с инвалидностью, в том числе участвовала в слушаниях законодательного собрания Массачусетса, посвященных дискриминации людей с ограниченными возможностями при оказании медицинской помощи.

У Кайл Кеннеди остались двое сыновей, 12-летний Конор и 10-летний Деклан. Церемония прощания прошла в частном порядке.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

21.10 / Узор на экране: как темные полосы света раскрыли тайну строения материи

21.10 / Виткофф прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с Путиным — ожидаются новые предложения по Украине

21.10 / Памятник Солженицыну во Владивостоке украли во время транспортировки

21.10 / Ультраобработанная еда связана с повреждением сосудов мозга — задолго до появления симптомов

21.10 / ВСУ — ночью перехвачены 150 беспилотников. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 373 БПЛА

21.10 / Nothing выпустила очаровательные колонки в виде молочных коробочек

21.10 / Ученые КубГТУ создали установку для очистки песка от мазута

21.10 / Ночные удары по Украине — погибшие под Харьковом, пожары в Киеве и Кременчуге

21.10 / Polymarket удалила ставки на исход дела об изнасиловании студентки Корнеллского университета

21.10 / Глава Пентагона подтвердил тайный визит в Израиль и встречу с Нетаниягу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике