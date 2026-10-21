Ультраобработанная еда связана с повреждением сосудов мозга — задолго до появления симптомов

Ученые нашли связь между высоким потреблением продуктов глубокой промышленной переработки и признаками сосудистых изменений в мозге у взрослых среднего возраста. Эти изменения видны на МРТ задолго до того, как появляются заметные симптомы, и в прошлых исследованиях их связывали с повышенным риском инсульта, снижения когнитивных способностей и деменции.

Кровеносные сосуды, которые питают мозг, могут повреждаться без явного предупреждения. Ученые теперь связывают более высокое потребление ультраобработанных продуктов с признаками такого повреждения у взрослых среднего возраста. Это поднимает вопрос о том, как повседневные пищевые привычки связаны со здоровьем сосудов мозга. Важно, что эти изменения могут проявиться при сканировании, даже если у человека нет заметных симптомов. Понимание их связи с диетой помогает исследователям изучать, как выбор продуктов питания связан с процессами, ведущими к инсульту и деменции.

В исследовании, опубликованном в JAMA Network Open, ученые изучили анкеты по питанию, данные МРТ, измерения содержания жира в организме и когнитивные оценки 8783 взрослых в Канаде. Возраст участников составлял от 35 до 69 лет, и у них не было установленных сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые классифицировали зарегистрированные продукты по степени обработки, отдельно изучая категорию, которая включает множество продуктов промышленного производства.

Результаты оказались заметными. В группе с самым высоким потреблением ультраобработанной пищи примерно у каждого девятого были обнаружены МРТ-признаки сосудистого повреждения головного мозга. В группе с самым низким потреблением эта доля составляла примерно один из двенадцати. Сканирование выявило два вида аномалий. Один касался ярких областей белого вещества мозга — ткани, которая передает сигналы между разными участками. Другая проблема касалась участков тканей, поврежденных из-за нарушения кровоснабжения, иногда без заметных симптомов инсульта.

Связь сохранилась в основном анализе даже после учета таких различий, как возраст, курение, физическая активность, доход, образование, гипертония и диабет. Дополнительные поправки на жир в организме и жир, окружающий внутренние органы, существенно ничего не изменили. Это позволяет предположить, что ожирение само по себе не объясняет связь. При этом, несмотря на различия в результатах сканирования, употребление ультраобработанной пищи не показало последовательной связи с результатами тестов на память и мышление. Одно из возможных объяснений — МРТ способна обнаружить изменения тканей до того, как они повлияют на способности, которые измеряют эти тесты. Наблюдение за участниками с течением времени могло бы помочь установить, происходит ли так в этом случае.

Ученые напоминают: многие биологические процессы, способствующие инсульту, снижению когнитивных способностей и деменции, вероятно, начинаются за годы или даже десятилетия до того, как становятся клинически очевидными. Здоровье сердца и мозга тесно связаны через кровообращение, которое снабжает оба органа. Поэтому привычки, защищающие сердечно-сосудистую систему, могут принести пользу и мозгу. Среди устоявшихся подходов исследователи выделяют физическую активность, контроль артериального давления, уровня холестерина и диабета, а также отказ от курения.

При этом результаты по рациону оказались довольно неопределенными. В основном анализе сравнивались порции ультраобработанной пищи на 2000 потребленных калорий. Когда потребление считали иначе — как процент от общего количества калорий или от общего числа порций, — связи ослабевали и в целом теряли статистическую значимость. Диету, сканирование мозга и когнитивные способности оценивали в ходе одного визита, поэтому исследование не может показать, предшествовали ли пищевые привычки аномалиям головного мозга. Анкеты могут неправильно классифицировать продукты, а неучтенные различия в обстоятельствах и привычках людей тоже способны влиять на результат.

Главный вывод ученых звучит прямо: исследование не устанавливает, что ультраобработанная пища вызвала наблюдаемые изменения в мозге. Оно также не позволяет отделить возможные последствия самой промышленной переработки от питательного состава продуктов или от того, какие продукты они заменяют в рационе. Так что речь идет о связи, которую стоит изучать дальше, а не о доказанной причине.

Изображение: разработано Мagnific.

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