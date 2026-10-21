 

«Отряды Путина» штурмом взяли отделение Социального фонда и потребовали не индексировать себе пенсии

21.10.2026, 11:03, Разное
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В Волгограде бойцы движения «Отряды Путина» штурмом взяли отделение Социального фонда. Активисты, среди которых преимущественно женщины пенсионного возраста, заняли помещение, вывесили плакат «Государству деньги нужнее» и потребовали от руководства фонда не индексировать им пенсии.

По словам активистов, они пошли на штурм после того, как увидели новости о росте расходов бюджета и решили, что «Родина в опасности, а мы тут сидим и ждём прибавки». Штурмовики действовали организованно: одна группа отвлекла охранника вопросами о сроках индексации, другая проникла в кабинет начальника через дверь, которую забыли закрыть, третья заняла очередь и стратегические позиции в коридоре. Начальник отделения попыталась объяснить, что индексация предусмотрена законом, но штурмвождь Галина Бородюк заявила, что «ей совесть важнее».

Полиция, прибывшая на место, не стала задерживать пенсионерок, поскольку те не выдвигали требований, а наоборот от них отказывались, что по мнению правоохранителей не образует состава правонарушения.

«Мы посмотрели, как страна тратит деньги, и поняли: нам индексация не нужна, – пояснила Бородюк. – Пусть лучше эти средства пойдут на что-то полезное. Например, на строительство загородных домов депутатов, чтобы у них не было желания брать взятки. Если надо, мы будем стоять здесь, пока нам не пообещают не повышать пенсии. А если пообещают, но потом повысят, мы придём снова – уже с внуками».

В отделении Социального фонда подтвердили, что индексация будет проведена в установленные сроки, однако пообещали «учесть пожелания граждан в части повышения пенсий в следующем году».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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