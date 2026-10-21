Повествование Трампа о «глупом русском генерале» широко разошлось в соцсетях

В социальных сетях широко распространяется видеозапись выступления президента США Дональда Трампа, в котором он рассказывает о «глупом русском генерале», якобы сорвавшем планы быстрого захвата Киева в феврале 2022 года. Трамп утверждает, что российские войска могли завершить войну за один день, если бы не решение генерала свернуть танковую колонну с шоссе на размокшие поля.

Эта история прозвучала 20 октября во время выступления Трампа в Белом доме, посвященного борьбе с мошенничеством. Отвечая на вопросы журналистов о войне в Украине, американский президент заявил: «Глупый российский генерал, очень глупый человек. У них тысяча танков двигалась по бетонной автомагистрали. Они оказались бы в Украине через четыре часа, если бы ехали с максимальной скоростью танков – ровно 48 миль в час, если быть точным. Ничто не могло их остановить. Война закончилась бы за один день. Но этот очень глупый генерал – понятия не имею, кто он такой, сомневаюсь, что он еще жив, сомневаюсь, что он до сих пор с нами, – решил повернуть направо, на сельскохозяйственные угодья, а затем налево и двигаться в сторону Киева. И вместо того чтобы остаться на шоссе – на бетонной автомагистрали, вполне хорошей дороге, по которой они отлично продвигались и добрались бы до места за три с половиной – четыре часа, – он свернул. А ведь вся война могла бы закончиться».

По словам Трампа, незадолго до этого в районе наступления прошли самые сильные за десять лет дожди, и танки застряли в грязи, напоминавшей зыбучие пески. Они не могли двигаться ни вперед, ни назад. «Это было легендарно плохое решение», – заявил президент США.

Трамп утверждает, что украинские военные воспользовались ситуацией и уничтожили застрявшую российскую бронетехнику с помощью американских противотанковых комплексов Javelin. При этом он подчеркнул, что именно его администрация поставила Украине эти вооружения.

Видеофрагмент вызвал оживленные обсуждения, в том числе на Reddit, где публикации с записью выступления собрали тысячи оценок и многочисленные комментарии. Пользователи обращают внимание на то, что Трамп не называет генерала и не приводит доказательств изложенной версии событий.

Примечательно, что президент США рассказывает эту историю не впервые. В августе 2025 года он уже говорил о российском командире, который направил танки через грязные поля вместо автомобильной дороги. Аналогичную версию Трамп изложил в интервью Axios в июне 2026 года, а также в интервью Newsmax 15 октября.

При этом ранее Трамп говорил о сотнях российских танков и называл их максимальную скорость в 51 милю в час. В последнем выступлении количество танков выросло до тысячи, а скорость уменьшилась до 48 миль в час.

От кого Трамп услышал так впечатливший его рассказ о российском генерале, по единоличному решению которого целая танковая колонна свернула с шоссе и застряла в грязи, неизвестно.

Наступление российских войск на Киев в феврале-марте 2022 года было остановлено в результате украинского сопротивления, ударов по российским подразделениям и серьезных проблем с логистикой и снабжением.

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