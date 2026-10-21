 

ВСУ — ночью перехвачены 150 беспилотников. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 373 БПЛА

21.10.2026, 8:15, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 21 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине крылатые ракеты «Искандер-К» и 186 ударных БПЛА (из них – 88 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 150 беспилотников (в том числе 63 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 27 локациях и падения обломков в 13 локациях. Причинен ущерб в Киеве, в Харьковской, Полтавской, Ровненской и Одесской областях, есть убитые и раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 21 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 373 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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