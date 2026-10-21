 

Памятник Солженицыну во Владивостоке украли во время транспортировки

21.10.2026, 9:03, Разное
  Поддержать в Patreon

В полдень 20 октября вся полиция Владивостока была поднята по тревоге – неизвестные преступники напали на грузовой автомобиль, который перевозил в сквер Веры и Надежды демонтированный утром на Корабельной набережной памятник Александру Солженицыну.

«Злоумышленники в масках Ульянова, Джугашвили и других большевистских главарей остановили машину с монументом Александру Исаевичу и под угрозой оружия заставили отдать скульптуру», – сказал пресс-секретарь полиции Владивостока Николай Меркулов.

Через несколько часов после инцидента в редакцию газеты «Приамурский вестник» пришло анонимное письмо, в котором члены подпольной коммунистической организации «Братство сталинской правды» взяли на себя ответственность за похищение.

«Мы, истинные последователи дела генералиссимуса Сталина, не потерпим на нашей земле монументов иуде Солженицыну. Мы уничтожим скульптуру и развеем её прах в море», – пишут подпольщики. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

21.10 / Виткофф прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с Путиным — ожидаются новые предложения по Украине

21.10 / Ультраобработанная еда связана с повреждением сосудов мозга — задолго до появления симптомов

21.10 / В возрасте 42 лет умерла внучка Роберта Кеннеди

21.10 / ВСУ — ночью перехвачены 150 беспилотников. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 373 БПЛА

21.10 / Nothing выпустила очаровательные колонки в виде молочных коробочек

21.10 / Ученые КубГТУ создали установку для очистки песка от мазута

21.10 / Ночные удары по Украине — погибшие под Харьковом, пожары в Киеве и Кременчуге

21.10 / Polymarket удалила ставки на исход дела об изнасиловании студентки Корнеллского университета

21.10 / Глава Пентагона подтвердил тайный визит в Израиль и встречу с Нетаниягу

21.10 / Почему вымерли мамонты: мифы и реальность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике