Памятник Солженицыну во Владивостоке украли во время транспортировки

В полдень 20 октября вся полиция Владивостока была поднята по тревоге – неизвестные преступники напали на грузовой автомобиль, который перевозил в сквер Веры и Надежды демонтированный утром на Корабельной набережной памятник Александру Солженицыну.

«Злоумышленники в масках Ульянова, Джугашвили и других большевистских главарей остановили машину с монументом Александру Исаевичу и под угрозой оружия заставили отдать скульптуру», – сказал пресс-секретарь полиции Владивостока Николай Меркулов.

Через несколько часов после инцидента в редакцию газеты «Приамурский вестник» пришло анонимное письмо, в котором члены подпольной коммунистической организации «Братство сталинской правды» взяли на себя ответственность за похищение.

«Мы, истинные последователи дела генералиссимуса Сталина, не потерпим на нашей земле монументов иуде Солженицыну. Мы уничтожим скульптуру и развеем её прах в море», – пишут подпольщики.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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