Избавит от рутины. Результаты внедрения ИИ в науку обсудят на Конгрессе молодых ученых

Участники заседания Координационного комитета по проведению Десятилетия науки и технологий под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко обсудили программу предстоящего VI Конгресса молодых ученых (КМУ). Он состоится в декабре этого года в Санкт-Петербурге.

Открывая обсуждение, вице-премьер отметил, что за последний год в научной сфере произошел ряд значимых событий. В их числе запуск уникального Сибирского кольцевого источника фотонов, работа Совета по науке и образованию при Президенте, а также утверждение долгосрочной Стратегии развития биоэкономики до 2050 года. Главный акцент в подготовке к петербургскому форуму был сделан на цифровизации исследований. Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что деловая программа конгресса должна напрямую отвечать на вызовы времени. В частности, ожидается, что в программе мероприятия будут представлены первые реальные результаты внедрения технологий искусственного интеллекта в повседневную научную деятельность.

Вице-премьер напомнил, что ИИ не просто ускоряет рутинные вычисления, но и открывает путь к принципиально новым открытиям, трансформируя науку. В качестве наглядного примера он привел запуск в Иннополисе свыше двадцати пилотных проектов по внедрению ИИ в исследовательские процессы. Чернышенко также добавил, что конгресс должен оставаться живым пространством для обмена опытом и эффективным инструментом обратной связи от научного сообщества.

Президент Российской академии наук Геннадий Красников подтвердил, что академическое сообщество рассматривает конгресс как важнейший канал коммуникации с новым поколением.

«Российская академия наук ежегодно активно участвует в подготовке и проведении Конгресса молодых ученых. Традиционно у нас есть свой выставочный стенд, члены РАН проводят встречи и лекции, общаются с молодёжью, делятся опытом, находят точки соприкосновения. Только в 2025 году на конгрессе состоялось около 50 мероприятий при нашем непосредственном участии. На предстоящем Конгрессе мы также планируем широкую просветительскую программу», – сообщил Геннадий Красников.

О том, как меняется ландшафт российской науки изнутри, рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, пятый год Десятилетия науки и технологий стал значимым рубежом, который позволяет оценить достижения отечественной науки и определить приоритеты ее развития. В стране активно создаются и модернизируются установки класса мегасайенс, ведется масштабное строительство современных студенческих городков, открываются специализированные молодежные лаборатории и обновляется приборная база университетов. Эта системная работа уже дает измеримые результаты. Согласно свежим данным Росстата, доля молодых ученых в России неуклонно растет. Исследователи в возрасте до 39 лет составляют 43% от общего числа российских ученых — это почти 147 тысяч человек. Министр отметил, что многолетняя негативная тенденция к сокращению числа самых молодых кадров наконец переломлена. Доля исследователей младше тридцати лет с каждым годом увеличивается.

Конгресс давно перерос статус внутреннего события. Советник Президента Антон Кобяков, возглавляющий межведомственную рабочую группу по подготовке КМУ, сообщил, что на сегодняшний день получено уже более пяти тысяч заявок на участие, и около четырехсот из них поступили от иностранных граждан.

По словам Кобякова, конгресс превратился в ежегодную точку сборки, где фундаментальная наука встречается с практическими запросами государства и реального бизнеса на конкретные технологические решения.

Светлана Беляева

Фото пресс-службы Правительства РФ

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