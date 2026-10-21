Более 300 человек погибли в результате серии ударов БПЛА в Судане

В Абьее и в Западном Кордофане в течение последних дней были произведены атаки с помощью беспилотников, в результате которых погибли свыше 300 человек. Как отмечает агентство Reuters, речь идет о расширении применения ударных БПЛА в ходе борьбы за территории и маршруты снабжения между суданской армией и военизированными Силами быстрого реагирования (RSF).

Первый удар был нанесен 19 октября по рынку Амиет в спорном районе Абьей. В результате загорелось топливное хранилище, огонь охватил расположенные поблизости здания и автомобили. Местные власти сообщили о гибели более 150 человек.

В ходе отдельной серии атак вечером в воскресенье беспилотник поразил грузовик, перевозивший около 200 участников траурной церемонии, прибывавших в Аль-Дабаб в Западном Кордофане. Погибли 145 человек. Еще один удар по расположенному неподалеку траурному шатру унес жизни пяти человек. Суданская организация Sudan War Observatory сообщила, что беспилотники могли быть запущены из города Кадугли в Южном Кордофане, находящегося под контролем армии.

Наличие топливного хранилища может объяснять как выбор цели, так и большое число жертв в Абьее. Один из офицеров суданской армии сообщил СМИ, что военные нанесли удар по топливозаправщикам, которые предположительно направлялись к Силам быстрого реагирования.

Южный Судан возложил ответственность за удар в Абьее на суданскую армию и вызвал посла Судана для выражения протеста. Атаки вновь вызвали обеспокоенность последствиями войны для мирного населения и риском распространения напряженности за пределы Судана.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro