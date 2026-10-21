 

Медведь в Якутии поймал и съел американского шпиона

21.10.2026, 13:15, Разное
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В ночь на 21 октября в дежурную часть полиции якутского села Графский Берег поступил сигнал о нападении медведя на человека. Прибывшие на место происшествия участковый-уполномоченный, лесник и народные дружинники обнаружили растерзанный труп 45-летнего мужчины и документы на имя капитана ЦРУ Роберта Джефферсона.

«В удостоверение была вложена карта с расположением тайника. Мы всё оперативно проверили и уже через полчаса нашли схрон. О содержании я не могу рассказать, но там была масса шпионских предметов», – сказал один из дружинников газете «Утренний Якутск».

Как отметили очевидцы, медведь будто бы специально напал на офицера ЦРУ на хорошо просматриваемой из деревни поляне и отложил в сторону документы американского шпиона.

«Наш косолапый контрразведчик показал себя настоящим патриотом, поэтому никто его преследовать не будет», – пообещал глава Графского Берега. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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