Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1701-й день войны

Минобороны РФ 21 октября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» заняли выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курганное, Избицкое, Бугаевка и Великий Бурлук Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Пустогород, Хотень и Гнилица Сумской области. Противник потерял до 230-ти военнослужащих, 1 танк, 15 автомобилей и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малиевка, Андреевка, Благодатовка, Моначиновка, Нечволодовка, Тамаргановка, Осиново, Плескачовка Харьковской области и Богородичное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины западного производства, 14 автомобилей и 1 орудие полевой артиллерии. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружковка, Краматорск, Славянск и Василевская Пустошь Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 160 военнослужащих, 1 бронеавтомобиль Puma итальянского производства, 1 бронеавтомобиль HMMWV производства США и 30 автомобилей. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Криницы, Курицино, Роганское, Белозерское, Шиловка, Новоявленка, Староварваровка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих, 1 бронетранспортер М113 производства США, 6 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Червоный Яр Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новониколаевка, Терсянка, Барвиновка, Вольнянка, Воскресенка и Васиновка Запорожской области. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин и 5 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Юльевка Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орехов, Кирово и Одаровка Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, 24 автомобиля и 1 станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам производства и местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 954 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 266887 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31332 танка и других боевых бронированных машин, 1792 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36772 орудия полевой артиллерии и минометов, 75164 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 276100 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.

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