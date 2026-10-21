Во Франции во время учебного полета разбился истребитель, погиб один человек

Французский истребитель Mirage 2000D потерпел крушение на северо-востоке Франции во время учебного полета. По меньшей мере один член экипажа погиб, сообщили представители ВВС Франции.

По словам представителя ВВС полковника Давида Папалардо, истребитель упал во вторник вечером неподалеку от своей авиабазы возле города Нанси на северо-востоке Франции.

Одним из членов экипажа был молодой летчик, проходивший обучение, вторым – очень опытный офицер по управлению вооружением. По меньшей мере, один из них не смог катапультироваться, его гибель официально подтверждена.

Представитель местных властей нескольких населенных пунктов в районе происшествия Анри Лемуан сообщил в Facebook, что беспилотник обнаружил обломки самолета и на месте работают экстренные службы.

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