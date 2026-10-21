Что скрывается внутри плеера Sony Walkman за $5900

Обладатели японских кассетных плееров Sony Walkman, ставших невероятно популярными в 80-90-е годы, едва ли могли предположить, что их потомки – аудиофилы XXI века получат возможность познакомиться с таким чудом света, как Sony Walkman NW-WM1ZM3 ценой $5900.

Его недавние предшественники NW-WM1AM3 и ZM2 были, соответственно, на $3000 и $2200 «скромнее». Причина столь заоблачных цен — в материалах премиум-класса и качестве цифрового воспроизведения.

Если более конкретно: корпус топового NW-WM1ZM3 изготовлен из позолоченной бескислородной 99,99%-й меди. Она обеспечивает цифровое заземление и жесткость, что обеспечивает лучшее качество звука по сравнению с обычными металлами. Пользователя ждут мощные басы, обширная звуковая сцена и плавные, насыщенные высокие частоты.

Помимо этого, первоклассное звучание обеспечивают: толстая проводка Kimber Kable; два больших твердых высокополимерных конденсатора в блоке питания; большая медная катушка с плоским проводом в индуктивно-конденсаторном фильтре; регулятор перепада напряжения, преобразующий напряжение батареи в стабильную подачу. Разработчики приложили немало усилий для устранения малозаметных шумов с помощью высококачественных резисторов и конденсаторов и технологии цифрового усилителя S-Master HX от Sony, что добавило уникальности качеству звука.

Но и это еще не все. В «копилке» гаджета обновленный механизм ремастеринга в наушниках, преобразующий потоковые или загруженные музыкальные файлы в обычных форматах в поток DSD с частотой 11,2МГц для аналогового воспроизведения. Батарея после 4,5 часов зарядки обеспечивает 33 часа воспроизведения в высоком разрешении. Ширина корпуса плеера – 21 мм, вес – 490 г.

Это средоточие современных цифровых технологий красиво упаковано в стильный корпус с 5,5-дюймовым экраном и физическими кнопками сбоку. Устройство работает на базе Android 16, что дает владельцам возможность использовать свои любимые стриминговые приложения. Объем хранилища – 256 ГБ.Источник — PR Newswire

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