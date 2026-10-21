 

Что скрывается внутри плеера Sony Walkman за $5900

21.10.2026, 15:04, Разное
  Поддержать в Patreon

Обладатели японских кассетных плееров Sony Walkman, ставших невероятно популярными в 80-90-е годы, едва ли могли предположить, что их потомки – аудиофилы XXI века получат возможность познакомиться с таким чудом света, как Sony Walkman NW-WM1ZM3 ценой $5900.

Его недавние предшественники NW-WM1AM3 и ZM2 были, соответственно, на $3000 и $2200 «скромнее». Причина столь заоблачных цен — в материалах премиум-класса и качестве цифрового воспроизведения.

Если более конкретно: корпус топового NW-WM1ZM3 изготовлен из позолоченной бескислородной 99,99%-й меди. Она обеспечивает цифровое заземление и жесткость, что обеспечивает лучшее качество звука по сравнению с обычными металлами. Пользователя ждут мощные басы, обширная звуковая сцена и плавные, насыщенные высокие частоты.

Помимо этого, первоклассное звучание обеспечивают: толстая проводка Kimber Kable; два больших твердых высокополимерных конденсатора в блоке питания; большая медная катушка с плоским проводом в индуктивно-конденсаторном фильтре; регулятор перепада напряжения, преобразующий напряжение батареи в стабильную подачу. Разработчики приложили немало усилий для устранения малозаметных шумов с помощью высококачественных резисторов и конденсаторов и технологии цифрового усилителя S-Master HX от Sony, что добавило уникальности качеству звука.

Но и это еще не все. В «копилке» гаджета обновленный механизм ремастеринга в наушниках, преобразующий потоковые или загруженные музыкальные файлы в обычных форматах в поток DSD с частотой 11,2МГц для аналогового воспроизведения. Батарея после 4,5 часов зарядки обеспечивает 33 часа воспроизведения в высоком разрешении. Ширина корпуса плеера – 21 мм, вес – 490 г.

Это средоточие современных цифровых технологий красиво упаковано в стильный корпус с 5,5-дюймовым экраном и физическими кнопками сбоку. Устройство работает на базе Android 16, что дает владельцам возможность использовать свои любимые стриминговые приложения. Объем хранилища – 256 ГБ.Источник &#8212 PR Newswire


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

22.10 / Доклад Конгресса США — школьников учили называть Израиль и США террористами

22.10 / Лунные затмения: от мистики до науки

21.10 / Ловушка для тревожных: почему люди с «боязливым» типом привязанности не вылезают из соцсетей

21.10 / Уши полезнее глаз: криминалистам для идентификации личности достаточно всего одной-двух черт лица

21.10 / Зини в Париже — глава ШАБАКа консультирует французские спецслужбы после массовых протестов

21.10 / Скончался «король Пеи Второй», мошенник, создавший свое государство

21.10 / Макрон намекает на Трампа и Нетаниягу — «Используют события во Франции в электоральных целях»

21.10 / ИИ-компаньон для ЭКО: создан сервис, который ответит на вопросы, напомнит о препаратах и поддержит морально

21.10 / Глава МИД Польши: следующая администрация США должна национализировать SpaceX и подарить часть акций Европе

21.10 / Тайны долины Коксу: ученые нашли «детские рисунки» оленей, скрытые от мира почти два века

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике