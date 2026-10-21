Путин освободил гражданина США Стивена Хаббарда, взятого в плен в 2022 году в Украине

Президент РФ Владимир Путин принял решение об освобождении гражданина США Стивена Хаббарда, который был задержан российскими войсками в Харьковской области в 2022 году и приговорен к шести годам и девяти месяцам заключения.

Хаббард, которому сейчас 73 года, долгое время жил в Украине и после полномасштабного российского вторжения вступил в территориальную оборону. Он попал в плен и был осужден за наемничество. О его освобождении Путин сообщил спецпредставителю президента США Стивену Виткоффу в начале их встречи.

Президент США Дональд Трамп отметил, что Хаббард был задержан россиянами при президенте Байдене, а освобожден после личной просьбы, высказанной Трампом Путину в телефонном разговоре.

«Из уважения к президенту Трампу Россия, что для нее беспрецедентно, ничего не попросила взамен. Это не было обменом. Он мог вернуться уже давно, но переговоры администрации Байдена с Кремлем ни к чему не привели. Теперь Стивен на пути домой», – написал он.

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