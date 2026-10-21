Римский гроб для саксонского аббата: ученые раскрыли 1000-летнюю тайну Вестминстерского аббатства

Личность загадочного скелета, который покоился в римском каменном гробу на территории Вестминстерского аббатства более 150 лет, кажется, наконец установлена. Исследование, указывает на то, что останки принадлежат не богатому римлянину, как считалось ранее, а высокопоставленному средневековому монаху.

История этого захоронения напоминает археологический детектив. Еще в 1869 году при раскопках был извлечен известняковый саркофаг. На его основании красовалась латинская надпись, посвященная Валерию Амандину — состоятельному жителю Британии, жившему в IV веке нашей эры. Однако крышка гроба была украшена массивным латинским крестом, который искусствоведы датируют X или XI веком. Это сразу породило теорию о «вторичном использовании»: древние римские усыпальницы часто становились источником качественного строительного камня или гробов для саксонской знати.

Автор исследования, консультант аббатства Уорик Родвелл, провел серию современных анализов, которые сузили круг подозреваемых до двух имен. Радиоуглеродное тестирование, проведенное в Центре исследований окружающей среды Шотландского университета, определило дату смерти человека в диапазоне между 987 и 1052 годами. Это полностью подтверждает теорию о переделке саркофага в позднесаксонский период.

Специалист по человеческим останкам Джеймс Янг Лэнгторн установил, что умершему было от 35 до 49 лет, а его рост составлял около 1,75 метра. Это опровергает записи XIX века, где останки описывали как «крепкого молодого человека» не старше 30 лет. В этот хронологический интервал идеально вписываются два аббата Вестминстера: Эльфвиг, скончавшийся около 1020 года, и его преемник Вулнот, умерший в 1049 году.

«У нас есть два реальных претендента, — поясняет Родвелл. — Мы не знаем их дат рождения, но любой из них подойдет, если предположить, что в аббаты его посвятили в двадцать с небольшим, а умер он около пятидесяти». Тот факт, что Эльфвиг уже был монахом именно этой обители, делает его наиболее вероятным кандидатом.

Сама находка скелета в 2016 году стала большой удачей. Когда каменный гроб отправили в реставрационную мастерскую для подготовки к строительству новой ризницы короля Карла III, ученые ожидали увидеть пустоту. Однако под крышкой, к удивлению экспертов из Pre-Construct Archaeology, оказался почти целый скелет, а также белый известковый контур — след давно истлевшего деревянного гроба, который когда-то поместили внутрь римского камня.

Помимо этого, анализ костей выявил следы перенесенных травм: хорошо зажившие переломы ребер и признаки неспецифической инфекции в ногах. Эти детали рисуют портрет реального человека, чей статус позволил ему после смерти занять «прекрасный саркофаг», даже если ради этого пришлось переделать крышку, доставшуюся от римского аристократа.

Исследование опубликовано в Журнале Британской археологической ассоциации.

Изображение: разработано Мagnific.

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