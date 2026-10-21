 

Критическое состояние грунта. Лед уходит в прошлое: на севере России мерзлота тает со скоростью 10 см в год

21.10.2026, 14:01, Разное
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Лето этого года вошло в историю метеонаблюдений Салехарда как самое знойное за все время измерений, при этом прошедшая зима 2025-2026 годов выдалась наиболее суровой за минувшие два десятка лет. Столь резкий температурный контраст спровоцировал масштабную деградацию льдов. Как передает ТАСС со ссылкой на главу карбонового полигона «Урал-карбон» Виктора Валдайских, специалисты зарегистрировали исторический максимум сезонного оттаивания грунта в Ямало-Ненецком автономном округе.

Усугубляет ситуацию динамика температурного режима. По сведениям исследователя, среднегодовой показатель термометра в Салехарде поднимается примерно на один градус каждое десятилетие. Текущий год стал наглядной демонстрацией того, как накопленное тепло разрушает ледяную основу региона.

Тип грунта диктует скорость разрушения. На торфяных участках глубина сезонного оттаивания составляет около полуметра, ежегодно прибавляя по одному сантиметру. Однако на песчаных почвах ситуация выглядит критичнее: ледяной панцирь уходит вглубь на два метра и более, а темпы его деградации достигают семи-десяти сантиметров в год.

Валдайских подчеркнул, что деградация льдов влечет за собой просадки земной поверхности и высвобождение парниковых газов, запертых в замерзшей толще.

Ранее в 2025 году в ходе работ на севере исследователи уже отмечали тенденцию к углублению протаивания из-за роста среднегодовых температур и увеличения обилия осадков. Текущие замеры подтвердили, что этот процесс не только продолжается, но и достигает своих пиковых значений.

Изображение: разработано Мagnific.


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