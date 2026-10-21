 

Нанокапсулы найдут опухоль: вещество из известного овоща научили убивать устойчивые бактерии и рак

21.10.2026, 13:01, Разное
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Старший научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований Юлия Горшкова рассказала о создании новых молекулярных систем для лечения онкологии. В качестве основы для препарата специалисты взяли сульфорафан — активное органическое вещество, которое синтезируется в брокколи и других крестоцветных. В мировой науке этот компонент ценят за способность избирательно уничтожать злокачественные клетки и подавлять бактерии, не реагирующие на антибиотики.

Главная проблема природного соединения заключается в его хрупкости: оно быстро распадается под действием желудочного сока, света и тепла. Чтобы спасти ценную молекулу, исследователи поместили ее внутрь биомиметических липосом. Эти микроскопические наночастицы выступают в роли защитного контейнера, который изолирует сульфорафан от агрессивной среды кровотока, позволяет ему высвобождаться постепенно и доставляет прямиком внутрь пораженной клетки. По словам исследователя, замысел состоял в том, чтобы превратить малую молекулу в стабильную систему, способную усиливать иммунный ответ организма.

Благодаря применению синхротронных методов анализа физики Дубны уже получили точные данные о том, как именно структура брокколи-вместилища взаимодействует с лечебным агентом. На данном этапе проект переходит в фазу биологических тестов: в ближайшие месяцы готовые соединения будут переданы партнерам из других научных центров для проверки их эффективности на культурах живых клеток.

О новой разработке российский ученых Юлия Горшкова рассказала в ходе конференции «Синхротронные исследования: Наука, Знания, Инновации, Будущее» (SKIF-2026)в Новосибирске.

Изображение: разработано Мagnific.


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