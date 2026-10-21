Первый известный случай. Керамический страж: как гротескная маска защищала умерших 2000 лет назад

В ходе наземного осмотра полей в местности Мусалла, что лежит к югу от руин античного города Аттуда, специалисты нашли части древнего погребального сосуда. Расколотый на шесть кусков в ходе пахотных работ, цилиндрический саркофаг из терракоты был перемещен в музей Денизли для реставрации. Эта находка примечательна тем, что на крышке сохранился рельеф с ликом Силена — мифического сатира, наставника бога Диониса.

По данным исследования, опубликованного в журнале CEDRUS, это первый известный случай, когда типичный для римской Анатолии глиняный гроб украшают подобным мифологическим сюжетом.

Хотя Силен в мифах прославился как пьяница и весельчак, в искусстве погребальных ритуалов его образ имел глубокий сакральный смысл. Дионисийские мистерии связывали свиту бога вина с идеей вечного обновления и посмертного бытия. Кроме того, гротескные, преувеличенные черты лица персонажа — огромные глаза, плоский нос и широкая улыбка — выполняли апотропеическую роль. Считалось, что столь выразительная маска способна отпугивать злых духов от места упокоения человека.

Сам город Аттуда, стоящий на холме в треугольнике границ Карии, Фригии и Лидии, был важным укрепленным пунктом с VII–VI веков до нашей эры. В эпоху римского владычества здесь массово использовали саркофаги из местной красной глины. Из-за их веса и хрупкости такие изделия делали прямо в региональных мастерских, не везя издалека. На это указывает и греческая буква «Бета», вырезанная на крышке рядом с маской. Знак высотой в семь сантиметров, превышающий размер самого лица, мог служить клеймом гончара.

Сложность датировки состоит в том, что сосуд лежал вне своего исконного захоронения. Но стилистика маски позволяет отнести ее создание к I или II веку нашей эры. Тот факт, что еще одна голова Силена ранее была найдена в другой усыпальнице Аттуды, говорит о сложившейся местной традиции. Монеты и надписи города также подтверждают популярность культа Диониса. Поэтому рельеф на крышке следует считать не просто декором, а материальным свидетельством того, как дионисийские верования вплетались в похоронные обряды жителей римской Анатолии.

Изображение: zenodo.org

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