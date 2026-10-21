 

Россия, Китай, США и Иран отказались признавать результаты референдума в Альберте

21.10.2026, 16:15, Разное
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Министерства иностранных дел России, Китая и Ирана коллективно заявили о непризнании легитимности референдума, на котором решалась дальнейшая судьба канадской провинции Альберта. Одновременно с этим президент США Дональд Трамп выразил недовольство результатами, по которым провинция временно остаётся в составе Канады.

Международные наблюдатели из Китая и США утверждают, что процесс волеизъявления проходил с массовыми нарушениями – сотрудников бюджетных учреждений по всему региону заставляли голосовать против независимости, зачастую через электронную систему. Кроме того, в Калгари на несколько часов была прекращена выдача бумажных бюллетеней, якобы из-за сбоя в электронной системе.

Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, итоговый протокол такого волеизъявления – не более чем «филькина грамота», не отражающая интересы местных жителей. Президент США Дональд Трамп в свою очередь назвал премьер-министра Канады Марка Карни «придурком, который боится, что Альберта могла бы торговать нефтью с Америкой напрямую».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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