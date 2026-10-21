 

Депутат австралийского парламента, ставшая жертвой нападения, лишилась обеих ног

21.10.2026, 15:49, Разное
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Фил Хейнс, супруг депутата парламента Австралии Хелен Хейнс, которая несколько дней назад получила тяжелые травмы в результате умышленного автомобильного наезда, сообщил, что ей была ампутирована и вторая нога.

«Травмы чудовищные, но ее доброе сердце, ее рассудок не пострадали – и это хорошие новости для всех нас. Восстановление будет длинным и нелегким, но она боец. Я благодарю медиков, да и всех в мире, кто проявляет к ней такое сочувствие. Продолжайте поддерживать ее своей любовью», – заявил он.

43-летний экоактивист Брендан Наджент, подозреваемый в наезде, предстал перед судом. На данном этапе он обвиняется в умышленном причинении тяжкого ущерба и нанесении вреда общественному служащему. Полиция не исключает, что он может быть обвинен и в покушении на убийство.

В зале суда он оставался безучастным и не проронил ни слова. Защита не просила об освобождении под залог, однако сообщила, что психическое здоровье их подопечного вызывает беспокойство.


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