 

Тайны долины Коксу: ученые нашли «детские рисунки» оленей, скрытые от мира почти два века

21.10.2026, 18:01, Разное
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Первая совместная экспедиция российских и казахстанских ученых под эгидой Русского географического общества успешно завершилась, сообщает Институт археологии РАН. Поход был приурочен к 200-летию со дня рождения Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского и 170-летию его знаменитого путешествия на Тянь-Шань. Группам исследователей удалось пройти по следам великого географа на территории современных Алматинской и Жетысуской областей, преодолев в общей сложности почти 600 километров.

Одной из главных побед исследователей стало обнаружение наскальных рисунков в долине реки Коксу. Эти петроглифы были впервые осмотрены и зарисованы самим Семеновым 26 августа 1856 года, но после этого их след в науке затерялся на 170 лет. Местонахождение памятника оставалось загадкой вплоть до 13 октября 2026 года, когда археологи вновь вышли к заветным скалам. Путешественника середины XIX века поразила точность описаний молодого географа: его путевые зарисовки баранов, козлов и оленей оказались настолько верны оригиналу, что отыскать памятник по старым мемуарам не составило большого труда. Самая крупная фигура оленя с ветвистыми рогами признана ярким образцом раннесакского искусства.

Зарисовки фигур оленей и диких коз из путевого дневника. П.П. Семенов-Тян-Шанский. 1856. Источник: ИА РАН

В ходе работы ученые реконструировали семиреченский участок пути от перевала Гасфорта и села Капал до буддийского святилища Тамгалы-Тас на реке Или. Для точной привязки координат они использовали не только дневники Семенова, но и акварели художника П.М. Кошарова, а также записи его близкого друга — знаменитого казахского ученого Чокана Валиханова. Именно благодаря дружбе с Валихановым Семенов узнал о многих памятниках региона. Завершающим этапом маршрута стало посещение мемориального музея Валиханова у подножья Алтынэмеля.

В отличие от своих предшественников, современные ученые использовали цифровые методы фиксации. С помощью аэрофотосъемки и лазерного сканирования производилось картирование памятников с геодезической точностью. Впереди специалистов ждет камеральная обработка данных для создания трехмерных моделей объектов. Итогом объединенных усилий станет разработка интерактивной карты маршрута Семенова-Тян-Шанского, которую разместят на портале Русского географического общества.

«В экспедиции РГО с российской стороны приняли участие сотрудники Института археологии РАН, Лаборатории RSSDA (Москва, Российская Федерация) – Леванова Е.С., Романенко Е.В., Сухорукова А.Т., с казахстанской стороны – сотрудники Государственного историко-культурного и природного музея-заповедника “Танбалы” (Алматы, Республика Казахстан) – Нурмаксутов К.М., Рогожинский А.Е., а также волонтеры проекта – Пешков А.В. и Жарылкасынулы Г. Институциональная и техническая поддержка проекта оказана Государственным историко-культурным и природным музеем-заповедником “Танбалы” Министерства культуры и информации Казахстана в лице директора Дандыгараевой Б. Особую благодарность за действенную помощь в осуществлении проекта участники экспедиции выражают Лукашеву В.А. – председателю Казахстанского русского культурного центра г. Алматы», – говорится в публикации Института археологии РАН.

Изображение на обложке: петроглифы перевала Гасфорта. Источник: ИА РАН


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