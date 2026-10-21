В Москве пройдут международные научные чтения «СМИ и массовые коммуникации-2026»

22-23 октября факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова проведет Восемнадцатые международные научные чтения «СМИ и массовые коммуникации-2026». Ключевой темой станут «Этнические медиа в разных регионах мира: системы, регулирование, журналистские культуры». Мероприятие приурочено к Году единства народов России.

Участники Конференции обсудят развитие СМИ и медиа на национальных языках народов страны в условиях трансформации государственных медиасистем. Эксперты рассмотрят влияние цифрового неравенства и технологических вызовов на коммуникацию этнических групп в странах Глобального Севера и Глобального Юга, объяснят цели и задачи контента этнических СМИ, а также особенности их регулирования и саморегулирования.

Отдельное внимание будет уделено укреплению единства и гражданской идентичности с помощью медиа. На секциях также поднимут вопросы перспективных моделей финансирования, перехода в онлайн-формат, стратегий привлечения молодой аудитории и использования технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности работы этнических СМИ.

Организатором чтений выступает факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке Союза журналистов России, Союза журналистского образования вузов Китая и России, Российско-Африканского клуба МГУ, Ассоциации журналистов России и Африки, Национальной ассоциации исследователей масс-медиа (НАММИ).

По итогам конференции будет издан сборник тезисов (РИНЦ). Авторам лучших докладов предложат публикацию в журналах «Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика» и «World of Media. Journal of Russian Media and Journalism Studies».

Фото: Ксения Матвейшина

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