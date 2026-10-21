 

В Москве пройдут международные научные чтения «СМИ и массовые коммуникации-2026»

21.10.2026, 17:30, Разное
  Поддержать в Patreon

22-23 октября факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова проведет Восемнадцатые международные научные чтения «СМИ и массовые коммуникации-2026». Ключевой темой станут «Этнические медиа в разных регионах мира: системы, регулирование, журналистские культуры». Мероприятие приурочено к Году единства народов России.

Участники Конференции обсудят развитие СМИ и медиа на национальных языках народов страны в условиях трансформации государственных медиасистем. Эксперты рассмотрят влияние цифрового неравенства и технологических вызовов на коммуникацию этнических групп в странах Глобального Севера и Глобального Юга, объяснят цели и задачи контента этнических СМИ, а также особенности их регулирования и саморегулирования.

Отдельное внимание будет уделено укреплению единства и гражданской идентичности с помощью медиа. На секциях также поднимут вопросы перспективных моделей финансирования, перехода в онлайн-формат, стратегий привлечения молодой аудитории и использования технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности работы этнических СМИ.

Организатором чтений выступает факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке Союза журналистов России, Союза журналистского образования вузов Китая и России, Российско-Африканского клуба МГУ, Ассоциации журналистов России и Африки, Национальной ассоциации исследователей масс-медиа (НАММИ).

По итогам конференции будет издан сборник тезисов (РИНЦ). Авторам лучших докладов предложат публикацию в журналах «Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика» и «World of Media. Journal of Russian Media and Journalism Studies».

Фото: Ксения Матвейшина


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

22.10 / Ночные удары по Киеву и Москве — пострадавшие, повреждения, сотни беспилотников

22.10 / Доклад Конгресса США — школьников учили называть Израиль и США террористами

22.10 / Лунные затмения: от мистики до науки

21.10 / Ловушка для тревожных: почему люди с «боязливым» типом привязанности не вылезают из соцсетей

21.10 / Уши полезнее глаз: криминалистам для идентификации личности достаточно всего одной-двух черт лица

21.10 / Зини в Париже — глава ШАБАКа консультирует французские спецслужбы после массовых протестов

21.10 / Скончался «король Пеи Второй», мошенник, создавший свое государство

21.10 / Макрон намекает на Трампа и Нетаниягу — «Используют события во Франции в электоральных целях»

21.10 / ИИ-компаньон для ЭКО: создан сервис, который ответит на вопросы, напомнит о препаратах и поддержит морально

21.10 / Глава МИД Польши: следующая администрация США должна национализировать SpaceX и подарить часть акций Европе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике