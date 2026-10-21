Макрон намекает на Трампа и Нетаниягу — «Используют события во Франции в электоральных целях»

Президент Франции Эммануэль Макрон, совершающий поездку по Ближнему Востоку, заявил: есть иностранные лидеры, которые пытаются использовать в своих электоральных целях последние события во Франции.

«Их глупые замечания о беспорядках и мародерстве стоит рассматривать в контексте предвыборных кампаний как в этом регионе, так и за океаном. На них повлияли фальшивые видео, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта», – заявил Макрон.

Несмотря на то, что французский лидер не называл имен, это замечание достаточно прозрачно адресовано президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу. В Израиле выборы в Кнессет состоятся на следующей неделе, а в США выборы в Конгресс – в начале ноября.

Израильский лидер заявил, что Франция столкнулась с вторжением радикального ислама, а Трамп отметил: события во Франции – результат провала иммиграционной политики».

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