Зини в Париже — глава ШАБАКа консультирует французские спецслужбы после массовых протестов

Глава ШАБАКа Давид Зини 20 октября прибыл с рабочим визитом в Париж, где встретился с руководителями французских спецслужб. Об этом 21 октября сообщила журналистка Гили Коэн на телеканале «Кан-11».

По информации телеканала, визит был запланирован заранее, однако его повестка была откорректирована на фоне массовых беспорядков, продолжающихся во Франции в последние недели. Одной из главных тем обсуждения в Париже стала борьба с терроризмом и радикальным исламизмом.

Зини провел встречи с высокопоставленными представителями Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI), аналога израильского ШАБАКа, а также Главного управления внешней безопасности (DGSE), выполняющего функции, аналогичные «Мосаду».

Как отмечает «Кан-11», сотрудничество израильских и французских спецслужб продолжается, несмотря на дипломатическую напряженность в отношениях между двумя странами.

В ШАБАКе отказались подтвердить проведение встреч и раскрыть содержание переговоров Зини во Франции.

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