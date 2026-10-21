Скончался «король Пеи Второй», мошенник, создавший свое государство

В Папуа-Новой Гвинее в возрасте 62 лет скончался один из самых известных мошенников в истории Юго-Восточной Азии Ноах Мусингху. В конце 90-х годов XX века он создал финансовую пирамиду U-Vistract, принесшую ему миллионы долларов.

Жертвами преступной схемы стали жители не только Папуа-Новой Гвинеи, но и Австралии, Фиджи, Соломоновых островов – в общей сложности, десятки тысяч человек. Вкладчикам он обещал прибыль в размере 100% в месяц.

Когда пирамида, ожидаемо, лопнула, он бежал в свой родной город Тону на остров Бугонвиль. Однако прятаться преступник не собирался – наоборот. Он провозгласил себя местным королем под именем Пеи Второго, основав «государство Папаала».

Он даже сформировал собственную армию, которая поддерживала на подконтрольной территории порядок. Выпускало созданное им государство и свою валюту, украшенную портретом «монарха».

«Его смерть вызывает смешанные чувства. У каждого из нас есть мечта. Была она и у Ноаха. Если бы он действовал правильно, мечта могла бы сбыться – по крайней мере, для него», – рассказал одноклассник мошенника, депутат парламента Папуа-Новой Гвинеи Тимоти Масиу.

Короля похоронили со всеми военными почестями. Многие жертвы мошенничества до сих надеются получить свои деньги назад.

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