 

Ловушка для тревожных: почему люди с «боязливым» типом привязанности не вылезают из соцсетей

21.10.2026, 22:01, Разное
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Компульсивное использование социальных сетей может быть тесно связано с сильной потребностью в подтверждении собственной значимости у людей, которые боятся полагаться на окружающих и избегают живого общения. К такому выводу пришли исследователи из Университета Лонгвуд в США.

В основе исследования лежит теория привязанности, согласно которой люди делятся на несколько типов в зависимости от того, как они строят эмоциональные связи. Существуют надежный тип (высокое доверие), тревожный (сильная потребность в близости и страх быть покинутым), избегающий (предпочтение дистанции) и пугающий (одновременная жажда близости и панический страх перед ней). Также психологи выделяют два вида нарциссизма: грандиозный (высокая общительность, отсутствие эмпатии и жажда восхищения) и уязвимый (скрытая потребность в одобрении, стыдливость и гиперчувствительность к критике).

В эксперименте приняли участие 555 взрослых американцев, набранных через социальные сети и краудсорсинговые приложения. Они заполнили обширный онлайн-опросник из 76 пунктов. Выяснилось, что уровень проблемного использования соцсетей был минимальным у людей с надежным типом привязанности. Однако показатели росли по мере перехода к избегающему, тревожному и достигали пика у людей с пугающим типом привязанности.

Уязвимый (скрытый) нарциссизм также коррелировал с высокой зависимостью от гаджетов. Вероятно, это способ получить то внимание, которого человеку трудно добиться в реальности. При этом грандиозный нарциссизм не показал значимой связи с компульсивным скроллингом.

Авторы подчеркивают, что причинно-следственная связь пока не доказана. Кроме того, выборка ограничивалась жителями США, поэтому данные нельзя автоматически переносить на все население планеты. Тем не менее работа подтверждает, что люди, испытывающие одновременно высокую тревожность и избегание в отношениях, пытаются удовлетворить потребность в близости через это дезадаптивное поведение.

«Мы установили, что взрослые, которые либо доверяют своим отношениям, либо предпочитают держаться на расстоянии, обычно не страдают от проблемного использования соцсетей, — отмечают ученые. — Однако те, кто тревожен или боится близких связей, демонстрируют значительно более высокие уровни скрытого нарциссизма и компульсивного использования цифровых платформ».

Результаты работы опубликованы в журнале PLOS One.


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