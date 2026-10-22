Ночные удары по Киеву и Москве — пострадавшие, повреждения, сотни беспилотников

Вечером 21 октября и в ночь на 22 октября российские войска нанесли ракетные удары по Киеву, а Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В обеих столицах сообщается о пострадавших.

По сообщению офиса мэра украинской столицы Виталия Кличко, в результате вечернего ракетного удара пострадали шесть человек, четверо из них госпитализированы. В Дарницком районе зафиксировано попадание на территории объекта транспортной инфраструктуры. Киевская городская военная администрация также сообщила о повреждении автозаправочной станции и частных жилых домов.

По сообщению офиса мэра Москвы Сергея Собянина, с 20:30 среды до 04:00 четверга в направлении Московского региона летели 630 беспилотников. По утверждению московских властей, большая часть была сбита на дальних подступах, еще 163 БПЛА нейтрализованы при приближении к столице. Независимого подтверждения этих цифр пока нет.

В районе Вороново в Новой Москве пострадали два человека. На местах падения обломков работают экстренные службы. Все четыре аэропорта Московского авиаузла временно ограничивали прием и отправку самолетов.