 

Ночные удары по Киеву и Москве — пострадавшие, повреждения, сотни беспилотников

22.10.2026, 5:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Вечером 21 октября и в ночь на 22 октября российские войска нанесли ракетные удары по Киеву, а Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В обеих столицах сообщается о пострадавших.

По сообщению офиса мэра украинской столицы Виталия Кличко, в результате вечернего ракетного удара пострадали шесть человек, четверо из них госпитализированы. В Дарницком районе зафиксировано попадание на территории объекта транспортной инфраструктуры. Киевская городская военная администрация также сообщила о повреждении автозаправочной станции и частных жилых домов.

По сообщению офиса мэра Москвы Сергея Собянина, с 20:30 среды до 04:00 четверга в направлении Московского региона летели 630 беспилотников. По утверждению московских властей, большая часть была сбита на дальних подступах, еще 163 БПЛА нейтрализованы при приближении к столице. Независимого подтверждения этих цифр пока нет.

В районе Вороново в Новой Москве пострадали два человека. На местах падения обломков работают экстренные службы. Все четыре аэропорта Московского авиаузла временно ограничивали прием и отправку самолетов.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

22.10 / Спустя 80 лет нашли рукопись Шрёдингера, которая меняет представление о его взглядах на Вселенную

22.10 / Продажи оружия в Париже выросли в десять раз

22.10 / Вода может оказаться скрытым фактором распространения болезни Альцгеймера

22.10 / Глава регионального отделения Социального фонда заявил, что работает исключительно ради бабок

22.10 / В Тибете произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0

22.10 / Забывчивость может быть частью хитрого механизма: стареющий мозг меняет свои приоритеты

22.10 / Женщина напала на хасида на Манхэттене, проверяется версия антисемитского нападения

22.10 / Ученые предложили новый инструмент оценки качества мяса цыплят-бройлеров

22.10 / В Париже разграбили и сожгли офис рейтингового агентства, которое неделю назад признало столицу Франции самой безопасной в мире

22.10 / Почему мышцы уменьшаются с возрастом?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике