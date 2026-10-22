Трамп — США не ведут переговоров с Ираном, «скоро что-то произойдет»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в настоящее время не ведет переговоров с Тегераном, и дал понять, что в ближайшее время ситуация вокруг Ирана может измениться.

«Мы не ведем с ними переговоров. Так или иначе, довольно скоро что-то произойдет. Похоже, большинство считает, что это случится после выборов. Посмотрим, что будет дальше. То, что мы сделали в Иране, просто невероятно», – заявил Трамп журналистам после возвращения с предвыборного митинга в Южной Каролине.

Речь идет о промежуточных выборах в Конгресс США, назначенных на 3 ноября.

Ранее газета The New York Times сообщила, что американские и израильские военные разработали подробные планы возобновления ударов по Ирану после выборов. При этом окончательное решение о новой операции Трамп пока не принял.

Выступая на митинге, американский президент также заявил, что война с Ираном может завершиться уже сейчас, однако США стремятся обеспечить долгосрочный результат.