Соляной холодильник использует для охлаждения огонь и работает без электричества

Блогер с ником Greenhill Forge сконструировал прототип холодильного агрегата, в котором основным источником энергии является огонь. В качестве хладагента здесь используется дистиллированная вода, а хлорид кальция – техническая соль – поглощает ее пары. Система все еще требует некоторого количества электричества для работы насосов и контроллеров, но энергопотребление у нее гораздо ниже, чем у классических холодильников с компрессором. А потому она может работать там, где нет электросети, но есть хотя бы небольшая солнечная панель или ветряк.

В этой системе используется абсорбционное охлаждение – если подавать воду в емкость с очень низким давлением (порядка 6 мбар), ее испарение начинается при температурах значительно ниже точки кипения. При этом жидкость поглощает тепло из окружающей среды, что и создает эффект охлаждения. Однако если этот пар своевременно не отводить, он начнет накапливаться, что повысит давление в системе и снизит ее эффективность.

Для поглощения пара Greenhill Forge использует соль — точнее, водно-солевой раствор. Когда раствор насыщается паром, он поступает в нагреватель, где опять происходит образование пара. Затем пар поступает в конденсатор, где вода становится жидкой и вновь попадает в емкость с низким давлением. Цикл замыкается, а запускает весь процесс нагрев исходного резервуара с солевым раствором при помощи обычного огня.

В экспериментах блогеру удалось понизить температуру установки до 5°C при температуре окружающей среды около 16°C. Мощность насосов составила порядка 30-50 Вт. Так как это прототип, то пока непонятно, как он поведет себя при реальной работе, особенно длительной. С другой стороны, абсорбционные холодильники давно эксплуатируют там, где есть проблемы с электроснабжением, а теперь Greenhill Forge показал, что такую установку можно собрать своими руками, хотя это и не самая простая затея.

Источник — Interesting Engineering