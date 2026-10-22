Музей Мирового океана представит в 2027 году 28 выставочных проектов

Музей Мирового океана планирует реализовать в 2027 году 28 выставочных проектов — от истории Великого посольства Петра I и отечественного кораблестроения до художественного образа регионов России и семейного путешествия по Мировому океану. План выставочной деятельности генеральный директор Денис Миронюк представил в Министерстве культуры РФ. Всего в программе предусмотрено 20 стационарных и восемь передвижных выставок. Как отметил Миронюк, выставки позволяют представить не только коллекции, но и научные темы, над которыми работает музей, — историю флота, развитие морской техники и географические открытия, — и важно, чтобы предметы экспонировались не только в Калининграде и Санкт-Петербурге, но и в других городах.

Одним из центральных событий станет выставка «Великое посольство: от царя к императору» в Королевских воротах в Калининграде — совместный проект с ГМЗ «Петергоф», приуроченный к 330-летию Великого посольства и 355-летию со дня рождения Петра I. В экспозицию войдут гравюры из российских музейных собраний, изображения петровских мест, произведения современных художников и историко-бытовые предметы эпохи. Истории отечественного судостроения посвящена выставка «Камень — ножницы — бумага: как строить корабли?» во Фридрихсбургских воротах: поводом стал 360-летний юбилей указа царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского военного корабля «Орёл», но проект выйдет за рамки одной даты и покажет, как менялись материалы, инструменты и технологии — от дерева и ручного чертежа до металла и цифрового проектирования.

К Году географии музей совместно со Студией военных художников имени М.Б. Грекова подготовит выставку «Горизонты России» в Светлогорске, а семейный проект «Возьми море с собой» обратится к Мировому океану как единой живой системе. Выставочная программа охватит и другие направления — от 200-летия Гидрографической службы России и истории освоения Арктики до космических исследований и морского искусства; новые проекты представят в том числе на исторических судах музейного флота, а филиал «Ледокол Красин» в Санкт-Петербурге отметит 110-летие проектом «Рождение легенды». Продолжится работа и в регионах: передвижные выставки увидят в Выборге, Ярославле, Ханты-Мансийске, Санкт-Петербурге, Уфе и Владивостоке.

Фото:: VladislavChirkov. Собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org