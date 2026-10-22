Российский удар по рынку в Лозовой, есть погибшие

По меньшей мере два человека погибли и 17 получили ранения в результате российского удара по рынку в городе Лозовая, в Харьковской области. Как сообщают власти, на месте работают спасатели, медики, проводится ликвидация последствий.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что после встречи Владимира Путина со специальным представителем президента США Стивеном Виткоффом русские выпустили по Киеву 21 ракету, убив двух человек и ранив около 30 людей.

«Три волны баллистических ударов нанесли российские «гуманисты» по Киеву с вечера. Применили 21 ракету. К сожалению, в городе значительное количество попаданий и повреждений: жилые дома, энергетика, инфраструктура одного из вокзалов и метро, торговые центры, предприятия. Среди поврежденных объектов даже монастырь»», – заявил он.

Напомним, что Виткофф назвал Путина «гуманистом» после того, как российский президент освободил удерживавшегося с 2022 года американского гражданина. Это заявление вызвало всеобщее недоумение и возмущение.