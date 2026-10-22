Российские учёные создали лекарство, позволяющее женщинам разлюбить козла

Специалисты НИИ фармакологии РАН завершили работу над препаратом «Антикозлин», который позволит россиянкам выбрать достойного спутника жизни и обрести счастье в личной жизни.

«В народе недаром говорят, что полюбить можно и козла. И многие наши дамы годами страдают из-за своего выбора. Теперь же можно пропить курс нашего препарата и наконец-то найти хорошего мужика», – сказал академик РАН Пётр Муромский.

«Антикозлин» будет отпускаться строго по рецепту и приобрести препарат женщины смогут только после консультации психотерапевта. Стоимость курса лечения составит не более 10 тысяч рублей и в будущем может оплачена государством из средств фонда ОМС.

Как подчёркивают учёные, препарат не имеет побочных действий и абсолютно безвреден для организма. После регистрации во Всемирной организации здравоохранения планируется начать экспорт «Антикозлина» – по подсчётам экспертов, это может принести России до 10 миллиардов долларов чистой прибыли уже в 2027 году.

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