 

Геймеры, возможно, разгадали 30-летнюю загадку Super Mario 64

22.10.2026, 15:15, Разное
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Геймер-энтузиаст с ником supermochi64 сообщил, что ему с большой вероятностью удалось разгадать известную загадку из игры Super Mario 64. Вот уже почти 30 лет геймерское сообщество бьется в догадках: что именно написано на табличке у фонтана, который расположен во внутреннем дворе замка принцессы Пич. Фанаты отказываются верить, что это просто случайный узор, так как Nintendo известна тягой к «пасхальным яйцам» и другим маленьким секретам.

Так как исходное изображение было размещено на табличке 32 на 32 пикселя, прочесть его в принципе невозможно. Даже если это действительно был текст, его сильно сжали и упростили. С другой стороны, узор выглядит именно как надпись, да и что еще может быть на табличке у фонтана? Самой распространенной версией долгие годы была фраза «L is real 2401».

Это отсылка к персонажу Луиджи, которого якобы изначально хотели добавить в игру, но ближе к релизу передумали. Заковыка в том, что впервые эта идея было представлена в журнале Nintendo Power в 1998 году – в номере от 1 апреля. И вроде все все понимают, но лучшего варианта до недавнего времени никто предложить не смог.

А supermochi64 поступил просто: он поручил Claude (версия Opus 5.5) выступить с позиции художника по пиксельным текстурам из середины 90-х и представить несколько вариантов надписи. ИИ очень быстро установил, что текст набран шрифтом Palatino Bold Italic – из оригинального набора Adobe 1990 года, который поставлялся вместе с компьютерами Mac того времени. Далее, путем перебора подходящих вариантов, была определена фраза «Eternal star / We hope so» («Вечная звезда / Мы на это надеемся»). Это всего лишь допущение, но ИИ оценивает этот вариант как вдвое более вероятный, чем «L is real 2401».

Источник &#8212 IGN

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