Масштабное исследование поставило под сомнение опасность ультрапереработанных продуктов

Ультрапереработанные продукты принято считать одной из угроз здоровью, однако масштабное исследование с участием более 460 тысяч американцев поставило под сомнение их связь с раком кишечника. Учёные обнаружили, что люди, употреблявшие больше такой пищи, в целом не сталкивались с колоректальным раком чаще остальных. При этом отдельные категории продуктов показали противоположные результаты: одни были связаны с повышенной заболеваемостью, а другие — с пониженной.

Исследование под руководством Эрикки Лофтфилд из Национального института рака США опубликовано 15 октября в научном журнале PLOS Medicine. Его результаты указывают на то, что при оценке влияния пищи на здоровье важна не столько степень промышленной обработки, сколько состав конкретных продуктов.

Сегодня ультрапереработанная пища обеспечивает более половины всех калорий, потребляемых взрослыми американцами. К ней относят множество совершенно разных продуктов, объединённых особенностями промышленного производства. Именно это разнообразие затрудняет оценку их влияния на здоровье: в одной категории оказываются как продукты из цельного зерна и молочные изделия, так и переработанное мясо.

Предыдущие исследования уже связывали употребление некоторых цельнозерновых и молочных продуктов с пониженным риском колоректального рака, а переработанного мяса — с повышенным. Авторы новой работы решили выяснить, насколько оправданно оценивать все эти продукты как единую группу.

Для анализа использовали сведения о 461 682 американцах, участвовавших в крупном исследовании питания и здоровья. На момент включения в проект в 1995–1996 годах им было от 50 до 71 года. Каждый участник заполнил подробную анкету о частоте употребления различных продуктов, что позволило учёным оценить долю ультрапереработанной пищи в его рационе.

Затем исследователи отслеживали состояние здоровья участников вплоть до 2018 года. Медианная продолжительность наблюдения составила 18,8 года. Благодаря столь длительному периоду специалисты смогли сопоставить первоначальные пищевые привычки с последующим развитием колоректального рака.

Главный результат оказался неожиданным: общая доля ультрапереработанных продуктов в рационе не была связана с частотой возникновения заболевания. Иными словами, среди людей, употреблявших больше такой пищи, рак толстой и прямой кишки в целом встречался не чаще.

Однако при разделении продуктов на отдельные категории картина существенно изменилась.

Более высокое потребление цельнозерновых продуктов, клетчатки, молочных изделий и кальция из ультрапереработанных источников было связано с меньшей заболеваемостью колоректальным раком. Для мяса из той же категории наблюдалась обратная зависимость: чем больше его употребляли участники, тем выше была частота заболевания.

Исследователи также оценили, как могла бы измениться заболеваемость при замене части ультрапереработанной пищи продуктами с минимальной обработкой. Согласно расчётам, замещение 10% такой пищи по массе соответствовало снижению заболеваемости колоректальным раком на 2%.

Таким образом, продукты с одинаковой степенью промышленной обработки могут иметь совершенно разные связи с риском заболевания. Например, цельнозерновой продукт и переработанное мясо относятся к одной широкой категории, но содержащиеся в них питательные вещества и наблюдаемые последствия для здоровья существенно различаются.

Впрочем, авторы подчёркивают, что результаты исследования необходимо интерпретировать с осторожностью.

Прежде всего, большинство участников составляли пожилые белые американцы. Поэтому выводы нельзя автоматически распространять на молодых людей и группы населения с другим расовым или этническим составом.

Есть и другое существенное ограничение: сведения о питании собирались только один раз, в самом начале исследования. За последующие два десятилетия привычки участников могли значительно измениться, однако учесть эти перемены исследователи не смогли.

Кроме того, за годы наблюдений ассортимент и доступность ультрапереработанных продуктов заметно выросли. Это означает, что первоначальные анкеты могли недооценивать реальное количество такой пищи, которое участники употребляли позднее.

Наконец, исследование было наблюдательным. Оно позволяет выявлять статистические связи между питанием и заболеваемостью, но не доказывает, что определённые продукты непосредственно вызывают рак или защищают от него.

Несмотря на ограничения, полученные результаты согласуются с существующими рекомендациями по профилактике колоректального рака. Они предусматривают употребление цельнозерновых продуктов, клетчатки, молочных изделий и пищи, богатой кальцием, при одновременном ограничении переработанного мяса.

Как объясняет руководитель исследования Эрикка Лофтфилд, в большой группе пожилых американцев учёные не обнаружили связи между общим потреблением ультрапереработанной пищи и частотой колоректального рака. Однако при отдельном рассмотрении цельнозерновых, молочных и мясных продуктов результаты соответствовали действующим рекомендациям: более высокое потребление цельного зерна и молочных продуктов при меньшем потреблении мяса было связано с пониженной заболеваемостью.

Исследование не доказывает безопасность всей ультрапереработанной пищи, но показывает, почему само по себе это обозначение может вводить в заблуждение. При оценке связи питания с раком кишечника состав конкретных продуктов, по-видимому, имеет большее значение, чем принадлежность к широкой категории промышленно обработанной еды.