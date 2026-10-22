Почему мышцы уменьшаются с возрастом?

Потеря мышечной массы и силы с возрастом – процесс, известный в медицине как саркопения. Начинается относительно рано: уже после 30 лет человек теряет от 3% до 8% мышечной ткани за десятилетие, а после 60 лет скорость деградации резко возрастает.

Усыхание мышц происходит из-за нескольких фундаментальных сбоев:

1. Нарушение белкового гомеостаза

В здоровом молодом организме объем мышц поддерживается динамическим равновесием: скорость синтеза нового белка равна скорости распада старого. С возрастом развиваются сбои в этом процессе, из-за чего мышцы перестают нормально откликаться на строительные сигналы – аминокислоты и физическую нагрузку. Синтез белка замедляется, а процессы распада под действием кортизола и миостатина (белка-ингибитора роста мышц) выходят на передний план.

2. Истощение пула сателлитных клеток

За восстановление и рост мышц отвечают особые стволовые клетки, которые помогают устранять повреждения мышечных волокон, например после физических нагрузок. С возрастом активность этих клеток снижается, поэтому мышцы восстанавливаются медленнее и постепенно теряют способность к обновлению.

3. Нейродегенерация и гибель мотонейронов

Мышца не существует отдельно от нервной системы. Двигательные нейроны, то есть мотонейроны спинного мозга посылают импульсы, заставляя мышцы сокращаться. С возрастом происходит гибель части этих нейронов, что приводит к денервации мышечных волокон. Быстрые гликолитические волокна, отвечающие за взрывную силу и скорость, отмирают первой очередью или замещаются более медленными волокнами, а незадействованные участки ткани подвергаются атрофии.

4. Хроническое низкоуровневое воспаление

С возрастом в организме постепенно развивается хроническое воспаление, которое может протекать незаметно, без выраженных симптомов. При этом вырабатывается больше веществ, поддерживающих воспалительные процессы. Они ускоряют разрушение мышечных белков и мешают действию гормонов, отвечающих за рост и восстановление мышц. В результате мышечная ткань постепенно истончается, а мышцы теряют силу.

5. Митохондриальная деградация

С возрастом митохондрии — клеточные источники энергии — повреждаются и начинают хуже работать. Мышцы получают меньше энергии, а накопление вредных веществ ускоряет их дальнейшее разрушение. Постепенно мышечные волокна истончаются, а между ними накапливаются жир и соединительная ткань. В результате мышцы теряют силу и упругость.

Автор текста Анастасия Будаева

Изображение: Magnific