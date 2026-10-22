Забывчивость может быть частью хитрого механизма: стареющий мозг меняет свои приоритеты

Ухудшение памяти с возрастом принято считать признаком постепенного угасания мозга. Однако исследователи из Аризонского университета предложили другое объяснение: возможно, мозг не просто теряет способности, а перестраивается, чтобы эффективнее использовать накопленные за жизнь знания. При этом запоминание отдельных деталей уступает место пониманию общей картины, распознаванию закономерностей и передаче опыта другим людям.

Свою теорию учёные назвали гипотезой адаптивного старения. Она основана на результатах исследований в области молекулярной биологии и визуализации мозга и опубликована в журнале Perspectives on Psychological Science.

«Если рассматривать нормальное старение исключительно как историю упадка, мы упускаем самое главное. Мозг пожилого человека приспособлен к другим задачам, чем молодой мозг. Прежде всего — к передаче накопленного опыта и поддержанию социальных связей», — объясняет один из авторов работы, доцент Аризонского университета Фабиан-Хосе Фернандес.

Ключевую роль в предполагаемой перестройке играют две области мозга — гиппокамп и лобная кора.

Гиппокамп помогает запоминать конкретные события вместе с их подробностями и обстоятельствами. Благодаря его работе человек способен вспомнить не только произошедшее, но и сопутствующие детали.

Лобная кора больше участвует в другом типе обработки информации: выделении главного, поиске закономерностей и понимании общего смысла пережитого. Вместо точного воспроизведения каждого элемента опыта она помогает установить связи между событиями и извлечь из них полезные выводы.

По мнению исследователей, при нормальном старении баланс между этими системами постепенно меняется. Активность гиппокампа становится менее значимой для обработки информации, тогда как роль лобной коры возрастает.

Это может означать, что мозг начинает уделять меньше внимания сохранению новых впечатлений во всех подробностях и больше опирается на знания, уже накопленные за десятилетия.

В молодости ситуация противоположная. Ребёнку необходимо усвоить огромное количество информации об окружающем мире, поэтому способность формировать точные воспоминания особенно важна.

«Ребёнок впитывает информацию словно губка, потому что создаёт собственный архив знаний. В начале жизни мозг ориентирован на точное запоминание фактов, деталей и обстоятельств», — рассказывает Фернандес.

С годами этот архив становится всё обширнее. Человек уже обладает представлениями о мире, множеством воспоминаний и опытом решения различных задач. Поэтому для него может оказаться полезнее связывать новую информацию с существующими знаниями, чем сохранять каждое событие с прежней точностью.

Исследователи предполагают, что такая перестройка может иметь эволюционный смысл. Подобные возрастные изменения наблюдаются не только у людей, но и в экспериментальных моделях на животных, что позволяет предположить существование общего биологического механизма.

С этой точки зрения мозг продолжает развиваться на протяжении всей жизни, постепенно приспосабливаясь к меняющимся потребностям человека.

В молодости главная задача заключается в накоплении знаний об окружающем мире. В пожилом возрасте всё большее значение может приобретать сохранение уже полученного опыта и его передача следующим поколениям.

Такое объяснение помогает понять, почему пожилые люди нередко оказываются особенно ценными наставниками, учителями и рассказчиками. Они могут забывать отдельные подробности событий, но при этом сохранять способность делать выводы, понимать сложные ситуации и делиться знаниями.

«Если смотреть на эти задачи, становится понятно, почему мелкие детали перестают быть столь важными. Гораздо существеннее сохранить огромный объём знаний, которыми вы уже обладаете», — отмечает Фернандес.

Учёный допускает, что эволюция могла способствовать развитию биологических механизмов, поддерживающих смысловую и автобиографическую память в позднем возрасте. Первая позволяет сохранять знания о мире, а вторая связана с воспоминаниями о собственной жизни.

Таким образом, некоторые возрастные изменения мышления могут отражать не только снижение возможностей мозга, но и изменение приоритетов его работы.

Эта гипотеза также предлагает новый взгляд на принципиальные различия между нормальным старением и болезнью Альцгеймера.

Долгое время ухудшение памяти при болезни Альцгеймера рассматривали как более тяжёлое проявление обычных возрастных изменений. Однако, по словам Фернандеса, современные данные показывают, что речь идёт о разных биологических процессах.

При здоровом старении постепенное смещение активности от гиппокампа в сторону лобной коры обычно происходит между пятым и седьмым десятилетиями жизни. Исследователи рассматривают этот переход как возможную естественную стадию развития мозга.

При болезни Альцгеймера ситуация складывается иначе. Патологические процессы, связанные в том числе с белками амилоидом и тау, могут нарушать предполагаемую перестройку.

Одно из важных различий касается самого гиппокампа. Если при нормальном старении его роль постепенно уменьшается, то при болезни Альцгеймера в ряде случаев наблюдается необычно высокая активность этой области.

«При нормальном старении активность гиппокампа отходит на второй план, и, вероятно, именно это должно происходить у 70-летнего человека. Но во многих случаях болезни Альцгеймера гиппокамп оказывается чрезмерно активным», — объясняет Фернандес.

По его словам, патологические изменения нарушают естественный переход между способами обработки информации и повреждают нейронные сети, необходимые для воспроизведения личных событий и использования накопленных знаний.

В результате человек может испытывать трудности не только с воспоминаниями о собственной жизни, но и с доступом к знакомым словам, их значениям и другим ранее усвоенным сведениям.

Понимание этих различий может помочь учёным точнее разграничивать естественные возрастные изменения и нейродегенеративные заболевания.

Авторы работы считают, что новая гипотеза имеет значение и для того, как общество воспринимает пожилых людей.

Сегодня когнитивные способности часто оценивают по критериям, в которых преимущество имеют молодые: скорости обработки информации, точности воспоминаний и способности удерживать большое количество новых деталей.

Однако если мозг действительно меняет свои приоритеты с возрастом, такие сравнения могут не отражать всех его возможностей.

Фернандес полагает, что чрезмерное внимание к точному запоминанию подробностей не всегда соответствует задачам пожилого мозга. К шестому или седьмому десятилетию жизни обработка информации, вероятно, уже не должна настолько сильно зависеть от гиппокампа.

Вместо попыток заставить пожилых людей мыслить точно так же, как молодые, исследователи предлагают уделять больше внимания способностям, которые приобретают особую ценность с накоплением жизненного опыта.

Одним из возможных способов использовать эти преимущества может стать расширение социальных связей, особенно между разными поколениями. Общение с молодыми людьми позволяет пожилым делиться знаниями, рассказывать о пережитом и передавать опыт, который иначе мог бы оказаться утраченным.

«Люди смотрят на пожилого человека и видят, что по многим показателям он уступает молодому. Но я вижу человека, чей мозг активно работал несколько десятилетий и многое пережил. В этом заключена огромная ценность, которую мы пока плохо умеем раскрывать», — говорит Фернандес.

При этом гипотеза адаптивного старения остаётся научным предположением, а не доказанным объяснением всех возрастных изменений памяти. Она не отрицает, что некоторые когнитивные способности действительно ухудшаются со временем, но предлагает рассматривать этот процесс шире.

Возможно, стареющий мозг не просто становится менее эффективным. Он постепенно переключается с накопления подробных воспоминаний на осмысление, сохранение и передачу уже приобретённых знаний. И то, что с привычной точки зрения выглядит потерей, может отчасти оказаться другой формой развития.