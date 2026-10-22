 

Глава регионального отделения Социального фонда заявил, что работает исключительно ради бабок

22.10.2026, 18:18, Разное
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Глава регионального отделения Социального фонда в Тюменской области Виктор Хамов на встрече с журналистами заявил, что работает исключительно ради бабок. Уточнить, идёт ли речь о пенсионерках или о денежных средствах, он отказался, отметив, что «в его случае это одно и то же».

Хамов пояснил, что за годы службы привык мыслить конкретными категориями и фонд под его руководством работает как часы именно потому, что сотрудники не отвлекаются на абстракции вроде «социальной справедливости» или «достойной старости».

«Я не понимаю, почему все делают вид, что не понимают, – заявил Хамов. – Бабки – это основа. Без бабок нет фонда. Без бабок нет пенсий. Даже я сам работаю только ради бабок. Если кто-то считает, что я выразился неудачно, пусть зайдёт в мой кабинет – я ему всё объясню».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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