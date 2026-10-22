 

Продажи оружия в Париже выросли в десять раз

22.10.2026, 19:01, Разное
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Префектуры Марселя и Лиона, второго и третьего по величине городов Франции, заявили о полном запрете на проведение манифестаций 24 октября. На этот день назначены демонстрации студентов и оппозиционного «движения желтых жилетов».

Будет также ограничена работа общественного транспорта. До 25 октября продлено действие ночного комендантского часа для несовершеннолетних в центре Марселя. «Это решение объясняется очевидными соображениями безопасности», – говорится в заявлении властей.

Президент Эммануэль Макрон провел 22 октября совещание с руководителями силовых структур, после чего выступил с обращением к прессе. Он заявил, что незаконные протесты будут запрещены, для организованных выступлений будет найдены маршруты, не угрожающие бизнесам.

Министр юстиции Жеральд Дарманен сообщил, что 217 участникам беспорядков уже отправлены судами в тюрьмы по ускоренной процедуре. В подавляющем большинстве случаев, речь идет о молодежи в возрасте до 25 лет. У половины из них нет уголовного прошлого. Общее число задержанных с минувшей субботы – 270 человек.

Как передает France 24, в преддверии новой волны выступлений в Париже в десять раз возросли продажи законного оружия. Основные покупатели – владельцы магазинов, рассчитывающие, что это остановит мародеров. Популярностью пользуются также баллончики с газом и картечницы с резиновыми пулями.

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