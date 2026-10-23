В СПб ФИЦ РАН предложили безопасную пищевую добавку, улучшающую пищеварение стельных коров, снижающую количество послеродовых осложнений и повышающую иммунитет новорожденных телят

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) определили эффективную дозу фульвокислотной добавки в рационах стельных (т.е. беременных) сухостойных коров. В частности, при дозировке 20 мл на голову в сутки наблюдалось улучшение переваривания кормов, снижение послеродовых патологий, ускорение восстановления репродуктивной функции коров.

В условиях роста затрат на корма и опасений по поводу антибиотикотерапии в животноводстве ученые ищут безопасные природные добавки для повышения продуктивности молочного скота. Особенно это важно в случае кормления стельных коров, которые для получения здорового приплода и максимального удоя в последующую лактацию, требуют полноценного рациона питания и бережного ухода.

Перспективной кормовой добавкой в рационах таких коров является фульвокислота, которая относится к гуминовым веществам естественного происхождения. Она привлекает внимание исследователей и аграриев как сравнительно недорогое средство, способное поддержать пищеварение, иммунитет и репродукцию животных без риска побочных эффектов, связанных с антибиотиками. Сотрудники Новгородского НИИ сельского хозяйства (Новгородский НИИСХ) – филиала СПб ФИЦ РАН провели исследования по влиянию фульвокислоты на организм стельных коров и определению оптимальной дозы ее в рационах стельных коров для практического применения в животноводческих хозяйствах

Исследования проводились на базе индустриального партнера Новгородского НИИСХ – филиала СПб ФИЦ РАН – крестьянского (фермерского) хозяйства “Ермолинское” в Новгородской области. Эксперимент проводился на стельных коровах голштинской породы. Животных разбили на три группы по 10 голов: первой давали в сутки 20 мл фульвокислоты, второй – 25 мл, а третья выступала в качестве контрольной группы (не давали фульвокислоту).

В результате проведенного эксперимента мы выяснили, что максимальный результат наблюдался при введении в рацион стельных коров 20 мл фульвокислоты на голову в сутки. При этом увеличение дозы до 25 мл не давало дополнительного эффекта и поэтому нецелесообразно, – поясняет директор Новгородского НИИСХ – СПб ФИЦ РАН Мария Жукова.

Ученые оценивали коэффициент перевариваемости питательных веществ, развитие послеродовых патологий, восстановление репродуктивной функции коров, массу телят при рождении, частоту диареи у новорожденных, и проч.

В частности, при дозе 20 мл фульвокислоты в рационе стельных коров средний вес новорожденных телят был выше по сравнению с контрольной группой на 2,5 кг ( 42,9 кг против 40.4 кг), на 24 дня уменьшился срок первого осеменения коров после отела (со 117 до 93 дней), у новорожденных телят случаи диареи снизились на 40%.

В результате проведенной работы мы можем сказать, что использование фульвокислоты в предложенной дозировке позволило улучшить усвоение питательных веществ у стельных голштинских коров, снизить сроки восстановления их воспроизводительных функций и повысить иммунитет новорожденных телят. Эти факторы позволят увеличить продуктивность молочного стада и экономическую выгоду в молочном животноводстве. В дальнейшем мы планируем продолжить наши эксперименты на других породах коров в разных регионах и условиях содержания, – добавляет Мария Жукова.

Результаты исследования опубликованы в издании “Аграрный научный журнал” .

Фото: СПб ФИЦ РАН

Источник: Минобрнауки России