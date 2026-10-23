Историю происхождения человека пришлось пересмотреть: новая находка изменила хронологию на 200 тысяч лет

Предки современного человека могли появиться на 200 тысяч лет раньше, чем предполагалось. К такому выводу пришла международная группа исследователей после изучения древних окаменелостей, найденных в Южной Африке. Новые данные подтверждают, что человек прямоходящий (Homo erectus) существовал уже около двух миллионов лет назад, причём в то время он значительно уступал по численности другому виду древних родственников человека.

Человек прямоходящий занимает важное место в истории нашей эволюции. Судя по ископаемым останкам, его представители стали одними из первых древних людей, демонстрировавших выраженные приспособления к наземному образу жизни. Их ноги были относительно длинными, а руки — более короткими. Само название вида переводится как «человек прямоходящий».

Уточнение времени его появления помогает лучше понять, когда и при каких обстоятельствах формировались особенности строения тела, характерные для наших предков.

Новые находки происходят из карьера Дримолен неподалёку от Йоханнесбурга. Эта территория входит в южноафриканский регион, известный как «Колыбель человечества», где обнаружено множество свидетельств ранних этапов эволюции человека.

Особое внимание учёных привлёк ископаемый фрагмент под обозначением DNH 127. Исследователи отнесли его к взрослому представителю Homo erectus, жившему примерно два миллиона лет назад.

Как объясняет археолог Джесси Мартин из австралийского Университета Ла Троба, находка служит дополнительным подтверждением того, что человек прямоходящий появился на юге Африки уже в этот период.

Предположение о столь древнем происхождении вида возникло не впервые. Ранее в Дримолене обнаружили фрагмент черепа DNH 134, возраст которого также оценили примерно в два миллиона лет. Однако останки принадлежали маленькому ребёнку, что осложняло сравнение с другими ископаемыми представителями Homo erectus.

Новая находка взрослой особи укрепляет эту датировку и позволяет с большей уверенностью говорить о присутствии человека прямоходящего в регионе на 200 тысяч лет раньше прежних оценок.

Всего в ходе исследования специалисты проанализировали 18 ископаемых фрагментов. Видовую принадлежность определяли по анатомическим особенностям костей, а возраст находок устанавливали с помощью геологических методов, включая радиоактивное датирование.

При этом только один из изученных фрагментов отнесли к Homo erectus. Ещё 14 принадлежали парантропу массивному (Paranthropus robustus) — другому древнему родственнику человека, занимавшему более отдалённую ветвь эволюционного дерева.

Эти существа заметно отличались от человека прямоходящего. Они обладали мощными челюстями и крупными зубами, приспособленными для пережёвывания жёсткой и трудной для обработки пищи.

Особенно интересно, что два вида развивались практически одновременно, но двигались в разных эволюционных направлениях.

У Homo erectus постепенно увеличивался мозг и уменьшались зубы. У Paranthropus robustus, напротив, зубы становились крупнее, а жевательные мышцы — сильнее. Об этом свидетельствуют характерные изменения строения челюстей.

Оба вида населяли одну и ту же территорию, а их останки сохранились в пещерных отложениях Дримолена. Однако соотношение численности оказалось неожиданным.

По словам Мартина, около двух миллионов лет назад парантропы превосходили людей прямоходящих в этом районе более чем в десять раз.

Получается, что предки человека, чья эволюционная линия в конечном итоге оказалась успешной, тогда представляли лишь небольшую часть местного сообщества древних гомининов.

Исследователь подчёркивает, что с точки зрения условий того времени именно Homo erectus мог выглядеть наименее вероятным кандидатом на выживание. Тем не менее его эволюционная линия продолжилась, тогда как Paranthropus robustus впоследствии исчез.

Находки позволили учёным узнать больше не только о человеке прямоходящем, но и об эволюции парантропов.

Ранее окаменелости Paranthropus robustus, обнаруженные в других местах, указывали на существование более крупных и физически мощных представителей этого вида. Такие различия предполагали, что строение тела парантропов постепенно менялось.

Новые останки из Дримолена подтверждают эту картину. Исследователи выявили ранее неизвестные особенности строения челюстей и несколько вариантов анатомических различий между особями.

По мнению Мартина, большое количество находок позволяет с беспрецедентной подробностью изучать небольшие эволюционные изменения, происходившие внутри древних популяций. Именно такие постепенные изменения на протяжении длительного времени формировали особенности различных представителей человеческого эволюционного дерева.

Исследование также напоминает, что эволюция человека не была простой последовательностью видов, сменявших друг друга. Разные представители древних гомининов могли существовать одновременно, занимать общие территории и развиваться совершенно разными путями.

Дримолен даёт особенно наглядный пример такого сосуществования. Два миллиона лет назад здесь жили как представители линии, вероятно приведшей к современному человеку, так и их более далёкие родственники, которые в тот период значительно превосходили их по численности.

При этом авторы работы предупреждают, что выводы пока основаны на сравнительно небольших фрагментах костей. Для окончательного подтверждения столь раннего присутствия Homo erectus и Paranthropus robustus потребуются дополнительные исследования.

Перспективы для этого есть. На территории Дримолена уже обнаружено более сотни ископаемых фрагментов, многие из которых ещё предстоит подробно изучить. Кроме того, исследователи рассчитывают, что будущие раскопки принесут новые находки.

Один из главных нерешённых вопросов заключается в том, почему многочисленные и хорошо приспособленные к своей среде парантропы в конечном итоге вымерли, тогда как менее распространённая линия человека прямоходящего продолжила существование.

По словам Мартина, два миллиона лет назад именно наши предки выглядели теми, чьи шансы на выживание были невелики. Однако дальнейшая история эволюции сложилась совершенно иначе.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Annals of Human Biology.