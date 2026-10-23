Франция готовится к возобновлению протестов, Макрон разрешил только акции профсоюзов

Франция готовится к возобновлению протестов в предстоящие выходные после того, как неделю назад демонстрации сопровождались одними из самых серьезных за последние годы беспорядков в городах страны. Президент Эмманюэль Макрон тем временем пытается вновь взять ситуацию под контроль и восстановить порядок, пишет AFP.

В четверг Макрон объявил, что в предстоящие выходные будут разрешены только демонстрации профсоюзов. В пятницу президент Франции назначил заседание Совета обороны с участием высокопоставленных министров и чиновников, а также он намерен встретиться с представителями сил безопасности.

Кроме того, президент впервые намерен принять представителей старшеклассников. Именно их протесты против условий обучения в школах положили начало движению, которое распространилось по всей стране и переросло в выражение недовольства правительством из-за роста стоимости жизни.

Протесты происходят в критический для Франции момент, за шесть месяцев до президентских выборов, на которых будет избран преемник Макрона. Новый опрос подтверждает, что кандидат от крайне правых Марин Ле Пен лидирует в предвыборной гонке, причем последние события укрепили ее позиции.

Дополнительную напряженность создает запланированный на выходные съезд партии Ле Пен «Национальное объединение» (RN) в Орлеане. Ожидается прибытие тысяч сторонников партии, однако местные власти опасаются столкновений, поскольку в город также направляются ее противники.

Как сообщили в администрации президента, после заседания Совета обороны Макрон должен объявить о «дополнительных решениях» в дополнение к уже введенным ограничениям комендантского часа.