В Москве открылся первый клуб падлагольфа

В столице начал работу первый в мире клуб для игры в падлагольф – нового вида спорта, разработанного ведущими отечественными специалистами. Теперь любой желающий сможет поиграть в теннис клюшками для гольфа.

«Мы взяли лучшее из зарубежного опыта и создали не имеющее аналогов в мире направление. Падлагольф развивает все группы мышц, реакцию и благотворно влияет на нервную систему. Это доказанные факты», – сказал создатель падлагольфа Гамлет Лероян.

Стоимость месячного абонемента в новом клубе составляет миллион рублей, при этом очередь из желающих попробовать свои силы в новой игре уже превышает тысячу человек.

В ближайшее время столичные предприниматели планирует открыть падлагольфические клубы в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске и других крупных городах.

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