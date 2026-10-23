Учёные исследовали странный участок морского дна — и обнаружили подводное кладбище

Учёные, исследовавшие дно Северного Ледовитого океана, случайно наткнулись на необычный участок, скрывавший останки крупного морского животного. Среди донных отложений обнаружились многочисленные кости, зубы и целое сообщество организмов, обитавших вокруг них. Находка оказалась естественным подводным кладбищем кита, которое превратилось в источник пищи для глубоководных существ.

Открытие произошло во время экспедиции норвежских исследователей, проводивших картографирование морского дна. Специалисты управляли дистанционным подводным аппаратом, который двигался над практически однородным ландшафтом, когда в поле зрения камеры появилось странное пятно.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что участок покрыт плотным скоплением трубчатых червей. Их длинные тонкие тела торчали вертикально над грунтом, напоминая густую щетину. На окружающем дне ничего подобного не наблюдалось.

Заинтересовавшись необычной концентрацией животных, исследователи решили взять пробу грунта. Когда манипулятор аппарата коснулся донных отложений, вверх поднялось густое чёрное облако, на некоторое время полностью закрывшее обзор камеры.

Когда муть рассеялась, учёные увидели под ней множество извивающихся организмов, среди которых лежали кости и зубы.

Чёрные облака, возникающие при нарушении морских отложений, часто свидетельствуют о большом количестве скрытого в них органического вещества. В таких условиях активно размножаются бактерии, которые потребляют много кислорода при разложении органики.

Аппарат собрал образцы необычного грунта и доставил их на поверхность. Исследователи даже надели противогазы в качестве меры предосторожности, хотя впоследствии отметили, что запах оказался не таким уж сильным.

В опубликованном в мае экспедиционном дневнике участники сравнили свои ощущения с работой настоящих археологов и в шутку назвали себя Индианами Джонсами морских глубин.

После изучения образцов стало понятно, что именно они обнаружили. Подводный аппарат случайно раскопал останки кита, который когда-то опустился на океанское дно после смерти.

Среди поднятых находок оказались многочисленные фрагменты костей и несколько зубов зубатого кита. Некоторые крупные чёрные кости, по предположению специалистов, могли принадлежать его слуховому аппарату.

Подобные скопления останков известны как китопады. Они возникают, когда тело погибшего кита опускается на дно и постепенно превращается в центр самостоятельной экосистемы.

Для глубоководных обитателей такое событие имеет огромное значение. Разлагающиеся мягкие ткани и кости обеспечивают окружающих животных и микроорганизмы большим количеством питательных веществ. В результате посреди сравнительно бедного пищей морского дна возникает настоящий оазис жизни.

Вокруг китовых останков формируются сообщества организмов, использующих этот необычный источник питания. Причём значение китопадов не ограничивается отдельным участком дна. Они могут служить своеобразными промежуточными станциями, позволяющими некоторым глубоководным видам расселяться по океану.

Такие останки также участвуют в накоплении углерода и круговороте серы, азота и фосфора. Поэтому их роль в глубоководных экосистемах значительно шире, чем простое обеспечение животных пищей.

Однако обнаружить китопад бывает непросто. Скелет погибшего животного не обязательно остаётся на поверхности грунта. Со временем кости могут погружаться в донные отложения и становиться практически невидимыми.

Именно это произошло с находкой норвежских исследователей. На первый взгляд участок ничем особенно не выделялся, кроме необычного скопления червей. Без дополнительного исследования учёные могли бы так и не узнать, что под грунтом скрывается целая экосистема, возникшая вокруг останков кита.

Открытие привлекло внимание специалистов не только своей необычностью, но и возможными последствиями будущей добычи полезных ископаемых на морском дне.

Океанские глубины богаты минеральными ресурсами, однако одновременно они служат местом обитания многочисленных организмов, многие из которых пока практически не изучены.

Некоторые морские биологи опасаются, что глубоководная добыча полезных ископаемых может уничтожать такие экосистемы ещё до того, как исследователи успеют обнаружить и изучить их.

Причём угроза не является исключительно теоретической. Во время экспедиции 2017 года у побережья Австралии исследователи обнаружили естественный китопад, который был затронут тралением на глубине около тысячи метров.

Норвежские специалисты из национальной программы картографирования морского дна MAREANO подчёркивают, что даже внешне ничем не примечательные глубоководные участки могут скрывать чрезвычайно важные для местной экосистемы объекты.

По их словам, редкие поступления большого количества органического вещества, подобные останкам китов, поддерживают существование высокоспециализированных сообществ организмов. При этом способы расселения этих существ, их распространение, экологические функции и связи между популяциями в разных частях океана остаются в значительной степени неизвестными.

Именно поэтому исследователи считают необходимым соблюдать особую осторожность при освоении морского дна. Под слоем обычного на вид грунта может находиться один из важнейших источников пищи для глубоководных обитателей, существование которого невозможно определить без тщательного обследования.