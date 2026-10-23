Припали к источнику. В Новосибирске завершилась Международная конференция «Синхротронные исследования: Наука, Знания, Инновации, Будущее» (SKIF-2026)

На конференции обсуждались современные тенденции и перспективы в области СИ. Мероприятие собрало свыше 700 участников из 24 стран.

Председатель конференции директор ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН» академик Валерий Бухтияров рассказал журналистам о целях и задачах конференции: «Использование синхротронного излучения дает возможность получить новые знания в самых разных областях. К сожалению, в последние годы взаимодействие с международным научным сообществом стало менее активным, и участие наших ученых в зарубежных конференциях, особенно если они проводятся в ЕС и США, затруднено. Однако обмен и идеями, и методиками, и направлениями работ чрезвычайно важен для исследователей. Единственный выход – проводить масштабные конференции в России. И запуск под Новосибирском самого современного источника синхротронного излучения поколения 4+ вызвал огромный интерес в других странах. Поэтому цель нашей международной конференции — обсудить возможные перспективы развития всего, что связано с созданием источников СИ и использованием синхротронного излучения. Главное, чтобы наши молодые сотрудники, которые хотят использовать СКИФ, поняли, как это надо делать, увидели характерные красивые примеры и сформировали собственные задачи.

Среди красивых примеров — определение трехмерной структуры комплекса молекулы ДНК и двух белков репарации в момент «ремонта» поврежденной последовательности нуклеотидов ДНК. Точное понимание механизма восстановления генома необходимо для разработки новых подходов борьбы с онкологическими заболеваниями. И это впервые в мире сделали сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН на синхротроне Sirius в Бразилии вместе с коллегами из МФТИ, — рассказал младший научный сотрудник ИХБФМ СО РАН Никита Булгаков. Он подчеркнул, что получение ДНК-белковых кристаллов — долгий и трудоемкий процесс, а их транспортировка для исследования в другую страну — очень серьезная угроза для образца. Возможность проведения экспериментов на СКИФ существенно ускорит, упростит и удешевит эту работу. Помогает синхротронное излучение не только в медицине, но и в промышленности: научный сотрудник НГТУ НЭТИ и ЦКП «СКИФ» Кемал Эмурлаев рассказал о разработанной специально для СКИФа методике, позволяющей исследовать изменения кристаллической структуры материалов непосредственно в процессе трения. Изучение механизмов зарождения и эволюции структурных дефектов позволит лучше понять процессы изнашивания и в перспективе создать новые, более долговечные материалы для транспортного и горнодобывающего машиностроения, а также металлургической промышленности.

Познакомиться с зарубежным опытом участникам конференции позволила финансовая и организационная поддержка Российского научного фонда. На школе, прошедшей в рамках конференции, были представлены проекты-победители конкурса мегагрантов РНФ: Профессор Университета штата Флорида (США) Игорь Алабугин прочитал лекцию «Упаковка и распаковка молекулярной энергии: горячие точки, острова стабильности, стереоэлектронная фрустрация и ап-конверсия электронов». Он стал руководителем глобального проекта по созданию новых подходов к созданию эффективных онкопрепаратов и антимикробных средств. О фундаментальных принципах поглощения микроволн и современных принципах разработки перспективных материалов рассказал декан инженерного факультета Университета Чандигарха (Индия) Сингх Харанджит. Тему применения нанотехнологий в пищевой промышленности поднял в своей лекции Джафари Сейд-Махди из Горганского университета сельскохозяйственных наук и природных ресурсов (Иран). С лекцией «Технология солитонных микрогребенок: перспективные материалы для изготовления микрорезонаторов и теоретический поиск новых когерентных состояний» выступил профессор Сколтеха Андрей Гелаш, разрабатывающий в рамках проекта РНФ платформу для новой солитонной физики, а проще говоря — технологические решения по проектированию и изготовлению интегральных кремниевых чипов, а также прототипов нелинейных фотонных устройств, которые найдут применение, например, в средствах телекоммуникации.

Заместитель генерального директора РНФ Андрей Блинов отметил, что для Фонда это первый опыт поддержки конференции. ««Здесь присутствуют наши грантодержатели, и это очень важно. SKIF-2026 — хорошая площадка для того, чтобы установить новые контакты и связи, а, следовательно, создать новые проекты на переднем крае науки, который, кстати, определяют не чиновники, а сами исследователи. И эта конференция будет способствовать рождению новых идей.

Отвечая на вопрос корреспондента «Поиска», А. Блинов подчеркнул, что междисциплинарность, подразумеваемая синхротронными исследованиями, только добавляет плюсов проекту. И специальная линейка конкурсов для таких проектов не нужна, хороший проект победит в обычном конкурсе фонда. Это подтвердил победитель конкурса мегагрантов РНФ А.Гелаш. Продолжая разговор, председатель научного комитета СКИФ вице-президент РАН академик Степан Калмыков выделил основные направления, вокруг которых может строится международное сотрудничество по использованию установок мегасайенс: биобезопасность — от распространения новых вирусов до борьбы с антибиотикорезистентностью; изменение климата и охрана окружающей среды; энергетика и развитие различных источников энергии в зависимости от региона; продовольственная безопасность, добыча полезных ископаемых, включая ремайнинг; переработка радиоактивных отходов. А реальность науки такова, подчеркнул он, комментируя конференцию «Поиску», что не междисциплинарных проектов практически не бывает. Берет гордость за страну, когда именно у нас создаются уникальные установки: исследовательские реакторы, синхротроны, которые будут привлекать тысячи ученых. И в создании СКИФа санкции только помогли – все было построено в кратчайшие сроки российскими учеными по российским технологиям и из российских материалов.

Автор текста Ольга Колесова

Фото пресс-службы ЦКП «СКИФ»