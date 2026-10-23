Прокуратура Франции расследует стрельбу под Парижем как теракт, погиб один человек

Правоохранительные органы Франции расследуют инцидент со стрельбой в одном из пригородов Парижа как теракт. В результате стрельбы погиб один человек, еще четверо получили ранения, в числе раненых – 12-летняя девочка.

По сообщению полиции, подозреваемый был задержан неподалеку от города Трапп. Мотивы его действий пока не установлены.

Мэр Траппа Али Рабе рассказал в эфире телеканала BFMTV, что мужчина стрелял из автомобиля и «по всей видимости, вел беспорядочную стрельбу и, похоже, намеревался устроить массовую бойню». «Это чудо, что жертв не оказалось больше», – добавил мэр. Он сообщил также, что подозреваемый открывал огонь в нескольких местах, в том числе возле детской площадки.

Нападение произошло на фоне подготовки Франции к новым акциям протеста, запланированным на субботу в связи с высокой стоимостью жизни и состоянием школьного образования. Правительство значительно усиливает меры безопасности, пытаясь предотвратить повторение массовых беспорядков и насилия, охвативших страну на прошлой неделе.

Для обеспечения порядка будут задействованы около 70000 сотрудников сил безопасности. Крупные музеи, включая Лувр, будут закрыты.