 

Четыре аэропорта Москвы временно прекратили прием и отправку рейсов

23.10.2026, 15:30, Разное
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Все четыре аэропорта Москвы – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский – временно прекратили прием и отправку рейсов. Об этом пишет Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

В Шереметьево была объявлена воздушная тревога. Находящихся в терминалах пассажиров призвали проследовать в безопасные зоны и укрытия.

Администрация Домодедово информировала, что «из-за введенных ограничений осуществляется корректировка графика полетов».

О приостановке работы заявили и в аэропорту Внуково, отметив, что ограничения введены по соображениям безопасности. Пассажиров предупредили о возможных длительных задержках, в том числе во время пребывания на борту самолетов.

За последние несколько часов мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о ликвидации не менее 11 беспилотных летательных аппаратов.

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