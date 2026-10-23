«Попробуйте раскрыть телефон позже»: iPhone Duo начал блокировать шарнир после 10-15 раскрытий в день

iPhone Duo стал первым в мире раскладным смартфоном, который может физически заблокировать шарнир и не дать себя раскрыть, – об этом стало известно после первого обновления программного обеспечения, заблокировавшего возможность открывать телефон чаще, чем 10-15 раз в сутки.

Обновление устанавливается в фоновом режиме без уведомления пользователя и без возможности от него отказаться – Apple задействовала режим iEUS (iPhone Emergency Update System), предназначенный для доставки критических исправлений безопасности.

«Оказалось, что элемент, который во время первых разборок iPhone Duo приняли за усилитель антенны, на самом деле содержит в себе сервопривод и выдвижной штырёк, который блокирует шарнир по команде от операционной системы. При этом телефон всё ещё можно попытаться раскрыть с противоположной стороны, что скорее всего – при должном усилии – приведёт к его поломке», – пишет фан-сайт Apple Reporter.

Обновление вышло вскоре после как активные пользователи новой модели начали жаловаться на то, что на экране быстро появляется заметная складка – у некоторых она стала видна через 3-4 дня использования, а кто-то смог сломать шарнир или повредить экран в первый же день. Теперь в соцсетях пишут, что после обновления прошивки гаджет физически блокирует шарнир после 15 его использований в сутки, а на внешнем экране появляется сообщение «Попробуйте раскрыть телефон позже». Если раскрывать устройство много раз подряд или слишком быстро, то блокировка наступает уже после 10 циклов. Снимается она в среднем через 6-12 часов.

В Apple прокомментировали обновление достаточно сжато: там заявили, что «намерены выполнить свои обязательства и обещания – механизм раскладывания в подавляющем большинстве iPhone Duo будет работать не менее двух лет». Обновление, блокирующее шарнир, как говорится в пресс-релизе, «содействует получению наилучшего пользовательского опыта, который заслуживают владельцы устройств Apple».

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