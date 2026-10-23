Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1703-й день войны

Минобороны РФ 22 октября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: «»С 17 по 23 октября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены три массированных и 11 групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, места производства, сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов средней и большой дальности, склады военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Кроме того, выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения. В течение недели поражены 14 сухогрузов и контейнеровоз, задействованные в поставках вооружения, военной техники и продукции двойного назначения для нужд ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» завершили ликвидацию окруженного противника в северо-восточной части Харьковской области и продолжают выполнение мероприятий по ликвидации одиночных групп противника. За неделю подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1505 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 124 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и 10 станций радиоэлектронной борьбы. В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции и в результате решительных действий взяли под контроль населенные пункты Паламаревка и Ковалевка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1560 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 130 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы. На прошедшей неделе подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 1275 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 221 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенные пункты Доброполье, Первомайское и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, пяти бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов». Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили более 2405 военнослужащих, 44 боевые бронированные машины, 53 автомобиля, 16 орудий полевой артиллерии и 15 станций радиоэлектронной борьбы. В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Омельник, Тимошевка, Червоный Яр и Мировка Запорожской области и взяли под контроль населенный пункт Великомихайловка Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Потери противника на данном направлении составили свыше 1380 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 38 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. На прошедшей неделе подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Малокатериновка и Юльевка Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты. Уничтожены до 215 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 127 автомобилей, артиллерийское орудие и восемь станций радиоэлектронной борьбы. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, семь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 5593 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено пять безэкипажных катеров военно-морских сил Украины».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 268 828 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 363 боевые бронированные машины, 1 792 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 794 орудия полевой артиллерии и минометов, 75 380 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 276100 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.