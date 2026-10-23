Антарктическое озеро исчезло за 5 лет: спутники засекли гигантскую вмятину во льду, но вода не пропала

В Восточной Антарктиде, недалеко от шельфового ледника Эймери, под многометровой толщей льда скрывается озеро Кронштадтское. Увидеть его невозможно, но его «дыхание» — опускание и поднятие ледяной крыши — заметно из космоса. И это дыхание оказалось тревожным: с 2016 по 2021 год озеро потеряло около 78 миллионов кубических метров воды. На месте водоема осталась впадина площадью 61 квадратный километр, центр которой просел более чем на шесть метров.

Как разглядеть озеро, которого не видно

Подледные озера в Антарктиде — не редкость. Их сотни, но большинство недоступны для прямого наблюдения: над ними лежат километры льда. Единственный способ узнать, что происходит внизу, — следить за тем, как движется поверхность. Когда озеро наполняется, лед над ним вспучивается. Когда вода уходит, крыша проседает.

Проблема в том, что антарктический лед не стоит на месте: он не только поднимается и опускается, но и течет вбок. Спутниковые альтиметры дают точные, но редкие точки измерений, а радиолокационные снимки покрывают большую площадь, но смешивают вертикальные и горизонтальные движения в одном сигнале.

Исследователи Джихён Мун и Хуньол Ли из Национального университета Канвон в Южной Корее применили метод двойной дифференциальной интерферометрии (DDInSAR). Если упростить: они взяли серию радарных снимков Sentinel-1, сделанных с интервалом в 24 дня, и «вычли» фоновое движение ледника, оставив только вертикальные изменения. Всего было обработано 77 таких интерферограмм за пять лет.

Результат оказался однозначным: круглый участок льда площадью 61 квадратный километр просел. В центре — на 6,37 метра. Причем большая часть просадки пришлась на первый год: в 2016–2017 поверхность опускалась со скоростью 2,54 метра в год. Затем темп резко упал: до 0,88 метра в год в 2018-м и менее 0,3 метра в год к 2021-му.

Такая динамика, по словам исследователей, указывает не на единичный катастрофический прорыв, а на длительный дренаж или серию частичных сбросов воды. Озеро не «лопнуло» — оно постепенно отдавало воду.

Куда ушла вода и почему это важно

Объем потерянной воды — 78 миллионов кубических метров — сам по себе впечатляет, но главный вопрос в другом: куда она делась. Ответ на него дает окружающий лед. Ниже по течению от Кронштадтского исследователи заметили участок, который поднимался, а еще дальше — другой, который опускался. Это похоже на цепочку: вода ушла из одного озера, заполнила соседнее, а из того, в свою очередь, потекла дальше.

Прямо проследить путь воды радарные снимки не позволяют, но сама картина указывает на существование связанной подледной системы. Это согласуется с более широкими данными: в 2025 году группа исследователей с помощью данных CryoSat-2 обнаружила 85 новых активных подледных озер, увеличив известное их число на 58%, и выявила пять сетей, где вода перетекает от верхних озер к нижним.

Почему это не просто академический интерес? Подледная вода работает как смазка между льдом и скальным ложем. Чем больше воды скапливается у основания ледника, тем легче он скользит в сторону океана. Если система озер перестраивается, это может повлиять на скорость движения льда, а значит — на то, как быстро антарктический лед теряет массу и вносит вклад в повышение уровня моря.

Что осталось за кадром

Метод DDInSAR дает густую карту вертикальных движений, но у него есть ограничения. Радарные наблюдения велись только с одного направления, а скорость бокового течения ледника не была идеально постоянной. Кроме того, движение поверхности — не абсолютный показатель объема воды: лед может уплотняться или менять свойства, влияя на сигнал.

Чтобы проверить выводы, нужны полевые данные: ледопроникающий радар, сейсмические измерения или бурение. Они позволили бы установить реальную форму озерных ванн и подтвердить, связаны ли соседние водоемы на самом деле.

Но уже сейчас работа показывает главное: даже небольшие и недолговечные события в подледной гидрологии, которые раньше оставались невидимыми, можно фиксировать из космоса с высокой детализацией. А значит, карта скрытой водной сети Антарктиды постепенно перестает быть белым пятном.

Изображение: разработано Мagnific.